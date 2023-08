Seit Anfang dieses Jahres bietet Anker die sogenannten „Anker SOLIX Balkonkraftwerke“ an. Wir haben uns seinerzeit für das Modell RS40P entschieden und getestet (hier unser Anker SOLIX Test). Zum damaligen Zeitpunk bot Anker seine Balkonkraftwerke mit dem MI60 Wechselrichter (600W) an. Seitdem verrichtet die Anlage bei uns eine überzeugende sowie störungsfreie Arbeit und verwandelt Sonnenlicht in grünen Strom.

Seit Juni bietet Anker den MI80 Wechselrichter an (im Anker Store und bei Amazon). Dabei handelt es sich um einen 800W Wechselrichter. Sobald bei uns in Deutschland die 800W anstatt der 600W für Balkonkraftwerke freigegeben werden, kann der neue Wechselrichter per Over-the-Air-Update von 600 Watt auf 800 Watt erweitert werden. Seit ein paar Wochen wissen wir, dass Anker die bisherigen MI60 Wechselrichter kostenlos gegen MI80 Wechselrichter austauscht. Seitens Anker heißt es unter anderem

Wir haben kürzlich festgestellt, dass bei einigen Exemplaren des MI60-Wechselrichters (600 Watt) ein Bauteil nicht mit einer bestimmten Sicherheitsvorschrift für den deutschen Markt konform ist. Obwohl diese Produkte in allen anderen Märkten sicherheitskonform sind, ergreifen wir alle Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir uns strikt an alle geltenden Vorschriften halten.

Da Anker den MI60 gegen den MI80 tauscht und somit auch Käufer des MI60 in den Genuss des MI80 Wechselrichters kommen, haben wir uns diesen näher angeguckt und unseren MI60 durch den MI80 ersetzt.

Tausch: MI60 Wechselrichter gegen MI80

Wenn ihr denkt, dass ihr erst neulich euer Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit dem MI60 Wechselrichter installiert und aufgebaut habt und nun schon wieder Hand anlegen müsst, so können wir euch beruhigen. Der Arbeits- und Zeitaufwand ist mehr als überschaubar. In unserem Fall war die Installation in weniger als 5 Minuten erledigt. Das Ganze kommt natürlich auf eure individuellen Voraussetzungen an und wie zugänglich euer MI60 Wechselrichter ist. In unserem konkreten Fall war der MI60 freizugänglich und es waren keinen echten Vorbereitungen notwendig.

Ihr erhaltet den MI80 Wechselrichter inkl. eines 5m Schuko-Ladekabels, so dass ihr den Wechselrichter – genau wie bisher – mit der Steckdose verbinden könnt. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass ihr das 5m Schuko-Ladekabel des bisherigen MI60 nicht verwenden könnt, das ein anderer Zwischen-Adapter verwendet wird.

Über die Anker-App haben wir zunächst den bisherigen MI60 als Gerät entfernt. Im nächsten Schritt haben wir das Schuko-Ladekabel des MI60 aus der Steckdose gezogen und so das Balkonkraftwerk vom Hausstrom getrennt. Nun wurden die MC4 Stecker vom MI60 entfernt. Hier benötigt ihr möglicherweise einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Sicherheitsmechanismus der Steckverbindungen zu lösen. Der MI60 wird zur Seite gelegt und es geht mit dem MI80 weiter. Zunächst einmal verbindet ihr euer bzw. eure Solarpanele mit dem Eingang des Wechselrichters. Im nächsten Schritt öffnet ihr die Anker-App und könnt unter „Geräte“ über das „+“-Zeichen ein neues Gerät suchen. Hier solltet ihr in Bluetooth-Reichweite zum MI80 Microinverter sein. In unserem Fall wurde der MI80 direkt angezeigt und konnte hinzugefügt werden. Dabei könnt ihr den Wechselrichter noch mit eurem WLAN-Netz verbinden und diesem einen Namen verpassen.

Ist die Installation in der App erledigt, verbindet ihr den MI80 noch über das 5m Schuko-Ladekabel mit eurem heimischen Stromnetz und schon kann es losgehen. Die Anlage benötigt einen kurzen Augenblick zum „Hochfahren“ und kurz darauf wird – ausreichend Sonnenlicht vorausgesetzt – Strom produziert.

Fazit

Die Installation des Anker SOLIX MI80 (BLE) Mikro-Wechselrichters bzw. der Tausch des MI60 durch den MI80 ist alles andere als ein Hexenwerk und ist innerhalb weniger Minuten erledigt. Das Gute ist, dass man mit dem MI80 bereits auf die zukünftige Freigabe von 800W Balkonkraftwerken vorbereitet ist und das Update Over-the-Air durchführen kann. Wie das Ganze funktionieren soll, beschreibt Anker wie folgt “Stelle sicher, dass dein Telefon mit dem Internet verbunden ist. Sobald die 800W-Richtlinie festgelegt ist, werden wir die Firmware im Voraus hochladen und aktualisieren. Zu diesem Zeitpunkt wirst du die Upgrade-Option auf der Seite „Gerätedetails“ in der Anker-App finden. Klicke auf die Schaltfläche, um dem Upgrade zuzustimmen. Warte einen Moment, schließe das Upgrade ab und genieße eine Stromerzeugung mit 800W.“

Den MI60 bietet Anker bereits seit einiger Zeit nicht mehr an. Neubestellungen der Anker SOLIX Balkonkraftwerke werden standardmäßig mit dem MI80 ausgeliefert. Dabei bietet Anker verschiedene Sets an. Los geht es aktuell inkl. 100 Euro Rabatt-Coupon auf der Amazon Produktseite bei 699 Euro. MI80 kostet einzeln 329 Euro.