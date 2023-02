Ihr erinnert euch? Anfang Januar hatte Analyst Ming Chi Kuo berichtet, dass Apple die Entwicklung des iPhone SE 4 aufgrund von Problemen mit dem Apple eigenen 5G-Chips aufs Eis gelegt hat.Nun gibt es ein Update in dieser Angelegenheit. Kuo berichtet, dass Apple die Entwicklung des iPhone SE 4 wieder aufgenommen hat.

Der gut vernetzte Analyst Ming Chi Kuo, der bereits des Öfteren seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen – allerdings nicht immer voll ins Schwarze getroffen hat – meldet sich zu Wochenbeginn zu Wort und gibt ein Update zum iPhone SE 4. Seinen Informationen zu Folge hat Apple die Entwicklung des Gerätes wieder aufgenommen und wird dabei auf ein eigens entwickeltes 5G-Modem setzen. Dabei dürfte Qualcomm zukünftig einen Rückgang der Bestellungen von 5G-Chips durch Apple verspüren. Erst heute meldete sich Qualcomm CEO Cristiano Amon zu Wort und deutete an, dass sein Unternehmen ab dem nächsten Jahr weniger Bestellung von Apple erwartet.

Alles in allem erwartet Kuo beim Design des iPhone SE 4 deutliche Ähnlichkeiten zum 6,1 Zoll iPhone 14. Anders als beim bisherigen iPhone SE 3 soll beim iPhone SE 4 ein OLED-Display anstatt LCD zum Einsatz kommen.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

