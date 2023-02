Vor etwas mehr als einer Woche wurde WhatsApp in Version 23.3.77 für das iPhone veröffentlicht. Dank der Unterstützung der „Picture-in-Picture“-Funktion (PiP) von iOS könnt ihr seitdem während eines WhatsApp-Videoanrufs andere Apps verwenden, ohne dass euer Video angehalten wird. Wie nun bekannt wird, ist noch eine weitere Neuerung in Form eines Sticker-Werkzeugs an Bord. Was hat es damit auf sich?

WhatsApp für iOS: Neues Sticker-Werkzeug ist da

WhatsApp hat ein neues Sticker-Werkzeug spendiert bekommen. Die Funktion wird dieser Tage ausgerollt und dürfte in Kürze allen Anwender zur Verfügung stehen, so WABetaInfo. Als Voraussetzung wird auf der einen Seite iOS 16 und auf der anderen Seite die WhatsApp-Version 23.3.77 genannt.

Warum iOS 16? Die Antwort ist recht simpel. Mit iOS 16 habt ihr die Möglichkeit, den Hintergrund eines Fotos zu entfernen. Legt den Finger auf ein Motiv im Foto, um es vom Hintergrund abzuheben. Wechselt anschließend zu einer anderen App (in diesem Fall WhatsApp) und kopierz das Motiv in einen Chatverlauf, während ihr den Finger auf dem Motiv haltet. Wie man auf dem eingebundenen Screenshot sehen kann, konvertiert WhatsApp das Bild automatisch in einen Sticker, der der Sticker-Sammlung des Benutzers hinzugefügt werden kann.

Dank der Möglichkeit, benutzerdefinierte Sticker direkt in der App zu erstellen, müssen Benutzer nicht mehr zwischen verschiedenen Apps oder Tools wechseln, um ihre eigenen Sticker zu erstellen und zu verwenden. Das spart in jedem Fall Zeit und beschleunigt das Erstellen und Verwenden von benutzerdefinierten Aufklebern.