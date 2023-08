Balkonkraftwerke sind nach wie vor stark gefragt und so buhlen Hersteller weiterhin um Käufer. EcoFlow (hier unser EcoFlow PowerStream Test) hat aktuell mehrere Aktionen gestartet, auf die wir euch kurz hinweisen möchten. Während ihr auf Amazon EcoFlow Balkonkraftwerke sowie zugehörige Komponenten aktuell günstiger kaufen könnt, hat der Hersteller gleichzeitig eine neue Kampagne zur Modernisierung von Balkonkraftwerken gestartet, bei der ihr euch einen Gutschein in Höhe von 50 Euro sichern könnt.

EcoFlow Balkonkraftwerke reduziert

Auf der Amazon Produktseite zum EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk (bestehend aus einem 800W Mikrowechselrichter, zwei starren 400W Solarpanelen, verschiedenen Anschlusskabeln und Co.) findet ihr aktuell einen Aktions-Coupon über 104 Euro, so dass ihr nicht 853,78 Euro sondern nur 749,78 Euro bezahlen müsst. Das Angebot ist allerdings zeitlich bis zum morgigen Mittwoch (16. August 2023) befristet. Denkt in jedem Fall den Coupon zu aktivieren. Anschließend wird der Rabatt während des Bestellprozesses abgezogen.

Für EcoFlow Delta 2 erhaltet ihr aktuell einen 180 Euro Rabatt-Coupon, für die 2x 100W starren Solarpanele erhaltet ihr 50 Euro Rabatt und der reine EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter schlägt mit 276,47 Euro zu Buche.

50 Euro Gutschein sichern

Daürberhinaus hat EcoFlow ein „Balkonkraftwerk Upgrade“-Programm gestartet. Die Teilnahme an der Aktion ist ganz einfach. Kunden müssen lediglich ein Foto ihres vorhandenen Mikrowechselrichters hochladen. Sobald das Foto verifiziert wurde, erhalten sie ihren persönlichen Gutscheincode im Wert von 50 Euro, den sie bei der Bestellung von PowerStream auf der EcoFLow Website einlösen können.