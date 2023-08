Im kommenden Monat wird Apple die neue iPhone 15 Familie präsentieren. Nichtsdestotrotz laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die iPhone 16 Modelle, die für Herbst 2024 erwartet werden. Auch wenn für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro noch nicht alle Hardwareentscheidungen getroffen wurden, wird Apple die Grundausrichtung zum jetzigen Zeitpunkt bereits definitiv festgelegt haben. Nun teilt Analyst Jeff Pu seine jüngsten Erkenntnisse zum iPhone 16 Pro und spricht unter anderem von Wi-Fi 7 und einer 48MP Ultraweitwinkel-Kamera.

iPhone 16 Pro soll Wi-Fi 7 unterstützen

Laut Analyst Jeff Pu wird das iPhone 16 Pro Wi-Fi 7 unterstützen. Wi-Fi 7 Geräte können Daten gleichzeitig über die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder senden und empfangen, was zu schnelleren Wi-Fi-Geschwindigkeiten, geringerer Latenz und zuverlässigerer Konnektivität führt. Mit Technologien wie 4K QAM wird Wi-Fi 7 voraussichtlich Spitzendatenübertragungsgeschwindigkeiten von über 40 Gbit/s bieten, was einer 4-fachen Steigerung gegenüber Wi-Fi 6E entspricht, so Macrumors.

Das iPhone 14 Pro unterstützt Wi-Fi 6, dem iPhone 15 Pro wird nachgesagt, dass Apple auf Wi-Fi 6E setzt. Der Hauptvorteil von Wi-Fi 6E ist die Unterstützung des 6GHz-Bandes für eine höhere Bandbreite, während normales Wi-Fi 6 auf die 2,4GHz- und 5-GHz-Bänder beschränkt ist. Bei verschiedenen Macs verbaut Apple bereits einen Wi-Fi 6E Chip.

48MP Ultraweitwinkel-Kamera beim iPhone 16 Pro?

Weiter heißt es in der Analysteneisnchätzung, dass Apple beim iPhone 16 Pro auf eine 48MP Ultraweitwinkel-Kamera setzt. Ein Upgrade soll es dem Objektiv ermöglichen, mehr Licht einzufangen, was zu besseren Fotos – insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen – bei Aufnahmen im 0,5-fach-Modus führt.

Beim iPhone 14 Pro verbaut Apple bereits ein 48MP Sensor bei der Hauptkamera. Welche Veränderungen das iPhone 15 Pro erleben wird, erfahren wir vermutlich am 12. September.