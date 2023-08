Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von watchOS 9.6.1 auf den eigenen Servern platziert, so dass diese ab sofort heruntergeladen und installiert werden kann. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten, es handelt sich um ein reines Bugfix-Update für die Apple Watch. An welchen Ecken und Kanten Apple Hand angelegt hat, verraten wir euch in diesem Artikel.

Apple veröffentlicht watchOS 9.6.1

Apple nutzt den heutigen Abend, um – durchaus unerwartet – ein Update für die Apple Watch bereitzustellen. Ab sofort kann watchOS 9.6.1 heruntergeladen und installiert werden. Die Versionsnummer X.X.1 deutet schon an, dass es sich um ein kleineres Update handelt. Kurzum: Apple beseitig Fehler und optimiert die Leistung des Systems.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update behebt ein Problem, das den Zugriff auf Bewegungsdaten für Apps verhindern kann, die die API für Bewegungsstörungen zum Verfolgen von Muskelzittern und Parkinson-Symptomen verwenden.

So installiert ihr das Update