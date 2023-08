Die bevorstehende International Funkausstellung in Berlin (IFA) – findet vom 01. bis 05. September statt – und wird wieder allerhand Produktneuvorstellung mit sich bringen. Auch Jackery wird mit von der Partie sein und erstmals den Jackery Explorer 300 Plus zeigen. Darüberhinaus hat der Hersteller weitere Produktneuheiten im Gepäck.

Jackery Explorer 300 Plus: neue Powerstation für 349 Euro angekündigt

Jackery – ein im Jahr 2012 in Kalifornien gegründetes Unternehmen – gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich. Unter anderem bietet das Unternehmen Solargeneratoren, tragbare PowerStationen und Solarpanele an.

Zur IFA 2023 präsentiert Jackery neue Solargeneratoren und Powerstations. So wird erstmals der neue Solargenerator 300 Plus, bestehend aus einer besonders handlichen LiFePO4-Powerstation mit faltbarem 40 Watt Mini-Solarmodul, zu sehen sein. Zudem wird ein weiteres Highlight am Messefreitag enthüllt, das die Fortschritte im Bereich der tragbaren Stromlösungen zeigt.

Ab dem 1. September wird Jackery Explorer 300 Plus auf den offiziellen Webseiten von Amazon und Jackery in Europa vorgestellt. Die UVP beträgt 349 EUR für die Powerstation Jackery Explorer 300 Plus und 449 EUR für den Solargenerator 300 Plus 40W Mini inklusive mobilem Solarmodul.