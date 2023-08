Apple TV+ hat auf YouTube zwei kurze Clips zu „Bad Sisters“ und „Ted Lasso“ veröffentlicht und gibt mit diesen einen kurzen Einblick in die beiden beliebten Apple Original Serien.

Bad Sisters: Garvey Sisters Talk at the Forty Foot – Scene Read

Bad Sisters gehört für uns zu den besten Serien auf Apple TV+, allerdings liegt das – wie alles im Leben – im Auge des Betrachters. Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass die Serie fortgesetzt und Apple an einer zweiten Staffel arbeitet. Einen konkreten Zeitpunkt, wann diese starten wird, haben die Verantwortlichen noch nicht bestätigt.

Nun hat Apple TV+ den Clip „Bad Sisters: Garvey Sisters Talk at the Forty Foot – Scene Read“ veröffentlicht und gibt euch mit diesem einen Einblick in die erste Folge der ersten Staffel. In dieser seht ihr, wie die Garvey-Schwestern diese Szene zum Leben erwecken, während sie darüber diskutieren, wie sie den Ehemann ihrer anderen Schwester, den sie liebevoll „The Idiot“ nennen, ermorden könnten.

In „Bad Sisters“ haben die eng verbundenen Garvey-Schwestern immer aufeinander aufgepasst. Als ihr Schwager tot aufgefunden wird, leitet seine Lebensversicherung eine Untersuchung ein, um böswillige Absichten zu beweisen – und nehmen die Schwestern ins Visier, die alle triftigen Grund hatten, ihn zu töten.

Ted Lasso: Rebecca’s Owners Speech – Scene Read

Weiter geht es mit Ted Lasso. Hier gibt uns Apple TV+ mit dem jüngsten Clip „Ted Lasso: Rebecca’s Owners Speech – Scene Read“ einen Einblick in Folge 310 „Spielpause“. Ihr seht, wie diese unglaubliche Rede von Hannah Waddingham von Manuskript auf die Leinwand transportiert wurde.

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf.

Aktuell steht in den Sternen, ob und in welcher Form Ted Lasso fortgesetzt wird. Eine vierte Staffel wird es vermutlich nicht geben, ein Spin-Off können wir uns hingegeben gut vorstellen.