Apple TV+ hat den ersten Trailer für die kommende Serie „Still Up“ veröffentlicht. Die romantische Comedy-Serie feiert am 22. September ihre Premiere und verspricht, die Zuschauer mit einer ungewöhnlichen Handlung und einer hochkarätigen Besetzung zu fesseln.

„Still Up“ auf Apple TV+

Die Serie „Still Up“ zeigt die schlaflosen Nächte von Danny, gespielt von Craig Roberts, und Lisa, dargestellt von Antonia Thomas. Beide gehen über Tag getrennt ihrem Leben nach, doch die Nacht verbindet sie mit Hilfe von FaceTime.

Die beiden Charaktere navigieren durch die Herausforderungen einer Welt nach dem Feierabend, wobei ihre Gefühle füreinander ihr einziges Geheimnis sind. Neben Roberts und Thomas können die Zuschauer Auftritte von Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston und Rich Fulcher erwarten. Der Trailer verspricht eine romantische Komödie, die nicht zu klischeebehaftet ist. Doch schaut am besten selbst, was uns am 22. September auf Apple TV+ erwartet:

„Still Up“ wurde von Steve Burge („Seekers“) und Natalie Walter gemeinsam kreiert und geschrieben. Bryce Hart („Ten Percent“) schreibt ebenfalls an der Serie. Regie führt der für den BAFTA Award nominierte John Addis („Lucky Break“). „Still Up“ wird für Apple TV+ von Different Artists Limited produziert. Ausführender Produzent ist der BAFTA-Preisträger Paul Schlesinger („Twenty Twelve“) und der Emmy-Preisträger Phil Clarke („I May Destroy You“), während Arabella McGuigan produziert.

Die ersten drei Episoden der Serie werden am 22. September auf Apple TV+ veröffentlicht. Nach der Premiere werden bis zum 27. Oktober jeden Freitag neue Episoden auf der Plattform zu sehen sein.