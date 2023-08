Der in den iPhone Pro Modellen verbaute LiDAR-Scanner ermöglicht dem Smartphone, seine Umgebung in 3D besser zu verstehen und zu interpretieren. Dies verbessert nicht nur bestehende Funktionen wie die Fotografie, sondern eröffnet auch völlig neue Anwendungsgebiete und Erfahrungen. Jetzt zeigt Apple in einem neuen „Made on iPhone“-Video, wie die gemeinnützige Organisation 3DPets das LiDAR-Kamerasystem des iPhone 14 Pro nutzt, um maßgeschneiderte Prothesen für Haustiere herzustellen.

iPhone LiDAR-Technologie hilft bei der Herstellung von Haustierprothesen

„The Invincibles“ (die Unbesiegbaren): Was wie der Titel der nächsten Superhelden-Truppe klingt, ist in Wirklichkeit der Name von Apples neuer iPhone-Kampagne, in der einige Hunde die Stars sind.

Die Hunde in „The Invincibles“ sind alle glückliche Kunden von 3DPets, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Boonton, New Jersey, die individuelle Mobilitätshilfen für Tiere herstellt. Das Verfahren von 3DPets zur Herstellung individueller Prothesen umfasst die Verwendung der LiDAR-Technologie des iPhone, um einen 3D-Scan jedes Tierkunden zu erstellen. 3DPets verwendet dann eine Computersoftware, um 3D-Formen zu generieren und die Prothesen per 3D-Druck zu erstellen, die auf der Grundlage der Scans auf das jeweilige Tier zugeschnitten sind.

„The Invincibles“ – gedreht mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max – zeigt eine Reihe von großartigen Hunden, darunter Trip. Trip ist der geliebte Hund von Lydia Mindek, der Leiterin von 3DPets, und gilt als das Maskottchen der gemeinnützigen Organisation. Trip, Besitzer einer Vordergliedmaßenprothese, war einer der ersten Kunden von 3DPets und half der gemeinnützigen Organisation bei der Gestaltung ihres Entwicklungsprozesses.

Hier Apples „Made on iPhone“-Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der YouTuber Marques Brownlee erklärt in seinem Blick hinter die Kulissen, wie 3DPets arbeitet: