Ab sofort steht die Beta 7 zu iOS 17 und iPadOS 17 als Download auf den Apple Servern bereit. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden iPhone- und iPad-Betriebssystem auseinander zu setzen.

Apple veröffentlicht Beta 7 zu iOS 17 und iPadOS 17

Ab sofort steht mit der Beta 7 eine neue Beta-Version zu iOS 17 und iPadOS 17 bereit. Im Juni dieses Jahres hatte Apple einen ersten Ausblick auf die kommenden iPhone- und iPad-Updates gegeben. Gleichzeitig wurde eine erste Beta veröffentlicht. Am heutigen Abend sind wird bereits bei der Beta 7 angekommen.

Mit der Beta 1 hat Apple den Grundstein gelegt und allerhand Features implementiert. Mit der Beta 2 gab es den nächsten Schwung an Neuerungen und die Beta 3 brachte die nächsten Anpassungen. Mit der Beta 4 wurden die Schritte von Beta zu Beta bereits kleiner. Über die Neuerungen der Beta 4 haben wir hier und dort informiert. Und mit der Beta 5 und Beta 6 gab es die nächsten kleineren Schritte.

Die Installation der Beta 7 erfolgt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dort muss allerdings eine Apple ID hinterlegt werden, die mit eurem Apple Entwicklerkonto verknüpft ist.

Was erwartet euch mit iOS 17?

Apple hat iOS 17 angekündigt, ein wichtiges Release, das die Kommunikation zwischen Telefon, FaceTime und Nachrichten verbessert. Teilen mit AirDrop wird noch einfacher und die Texteingabe noch intelligenter, für schnelleres und genaueres Tippen. Außerdem gibt es in iOS 17 die neue Tagebuch App, mit der Nutzer einfach ihre Dankbarkeit für schöne Momente in Worte fassen können, und Standby, eine neue Art, Infos auf einen Blick anzuzeigen, wenn das iPhone gerade lädt.

Die Intervalle zwischen den einzelnen Beta-Versionen sind zuletzt kürzer geworden. Dies ist ein Indiz dafür, dass sich die Beta-Phase langsam aber sicher ihrem Ende entgegen neigt. In der Tat erwarten wir die finale Freigabe von iOS 17 und iPadOS 17 Mitte September. Wir befinden uns definitiv im letzten Drittel der Entwicklung und biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple am 12. September neue iPhone-Modelle präsentiert. Wenige Tage später dürfte dann die finale Freigabe von iOS 17, iPadOS 17 und Co. erfolgen.