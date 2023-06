Seit dem späten gestrigen Abend steht die Beta 2 zu iOS 17 als Download bereit. Damit haben eingetragene Entwickler eine neue Möglichkeit, sich wieder intensiver mit dem kommenden iPhone-Update zu beschäftigen. iOS 17 beinhaltet beinhaltet verschiedene größere Anpassungen und viele kleinere Neuerungen. Auf dem Weg zur finalen Version hat die Beta 1 vor etwas mehr als zwei Wochen den Anfang gemacht. Nun wird Apple von Beta zu Beta neue Features implementieren und an zahlreichen Ecke und Kanten schleifen. Wir haben eine Überblick für euch, welche Veränderungen Apple mit der Beta 2 vorgenommen hat.

iOS 17 Beta 2: Das ist neu

Ansicht Softwareupdates

Bei der Ansicht der Softwareupdates werden jetzt weitere Informationen zur Beta-Software angezeigt. Das Ganze enthält nun Einzelheiten zur Teilnahme an einem Beta-Programm und gibt den Hinweis zum Backup vor der Installation der Beta-Software.

App-Tipps

Verschiedene Apple-Apps geben kurze Tipps zu Funktionen. In der Nachrichten-App gibt es beispielsweise einen Tipp zum Versenden einer Nachricht durch Sprechen statt durch Tippen mit Siri. Hinsichtlich der AirDrop-Funktion empfiehlt Apple, das iPhone in die Nähe eines anderen iPhone zu halten, wenn man keine Personen in der Nähe sieht.

Ortungsdienste

Unter Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Ortungsdienste -> Systemdienste gibt es einen neuen Menüpunkt „MicroLocation“. Allerdings erklärt Apple bislang nicht, was es damit auf sich hat.

Wegbegleitung (Check In)

Das Feature „Wegbegleitung“ (Check In) benachrichtigt automatisch Freunde oder Familien­mitglieder, wenn ihr an eurem Ziel ankommt, wie beispielsweise zuhause.

In den Einstellungen zu Nachrichten hat Apple den Wortlaut der Datenoptionen für die Check-In-Funktion geändert. Die Optionen sind jetzt „Vollständig“ und „Eingeschränkt“ und nicht mehr „Nur aktueller Standort“ und „Alle besuchten Standorte“. Eingeschränkte Daten werden als aktueller Standort und Details zum Akku und zum Netzwerksignal beschrieben, während „Vollständig“ alle begrenzten Daten sowie die zurückgelegte Route und den Standort der letzten iPhone-Entsperrung und Apple Watch-Entfernung umfasst.

Musik-App

In den Einstellungen für die Musik-App gibt nun es nun einen Slider zum Einstellen der Zeit für das Überblenden, so Macrumors.

Apple Music Widgets

Einige der „Apple Music“-Widgets sind jetzt in verschiedenen Größenoptionen verfügbar.

Standby

Für Standby könnt ihr in den Einstellungen nun festlegen, dass Benachrichtigungen nicht mehr angezeigt werden. Solltet ihr diese Option nutzen, werden nur kritische Benachrichtigungen auf dem Display angezeigt.

Einstellungen für die Fitness-App

In den Einstellungen findet ihr mit der Beta 2 nun eine eigene Kategorie für die Fitness-App, so 9to5Mac.

Hintergrundbilder für CarPlay

Es gibt neue Hintergrundbilder für CarPlay.