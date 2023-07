Seit gestern Abend können eingetragene Entwickler die Beta 4 zu iOS 17 und Co. herunterladen. Mittlerweile ist die neue Testversion auf zahlreichen Endgeräten gelandet und so langsam aber sicher werden erste Veränderungen im Vergleich zur Vorgängerversion bekannt. Riesige Sprünge solltet ihr dabei nicht erwarten. Die Schritte von Beta zu Beta werden immer kleiner und es scheint, als Apple schon massiv an der Stabilität arbeitet, Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Alles in allem läuft die Beta-Version – trotzt des frühen Stadiums – schon recht zuverlässig.

iOS 17 Beta 4: Das ist neu

Neue AirPlay-Button Animation

Die Beta 4 zu iOS 17 hat eine neue Animation im Gepäck, wenn ihr den AirPlay-Button drückt.

Improved AirPlay picker animation in beta 4 pic.twitter.com/B0aS3r5Axz — Hidde Collee (@hiddecollee7) July 25, 2023

„Mein Fotostream“ wurde komplett entfernt

Wir hatten berichtet, dass Apple die Funktion „Mein Fotostream“ komplett einstellt. Alle Referenzen auf diesen Service wurden aus der Beta 4 entfernt.

AirDrop

Die iOS 17 Beta 4 enthält eine neue Option in der Einstellungen, mit dem ihr die Möglichkeit deaktivieren können, AirDrop-Übertragungen zu initiieren, wenn zwei Geräte nahe beieinander gehalten werden

Nachrichten-App

Apple hat das Layout und die Symbole für Nachrichten-Apps in iOS 17 Beta 4 optimiert

Buttons in der TV-App

Apple hat die Buttons in der TV-App leicht angepasst

iOS 17.0 bèta 4: new button design pic.twitter.com/90rKteQDo3 — Hidde Collee (@hiddecollee7) July 25, 2023

Schrift auf dem Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm ist die dünnste Schriftart etwas dicker geworden.