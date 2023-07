Ab sofort steht die Beta 4 zu iOS 17 und iPadOS 17 als Download bereit. Damit haben Entwickler eine neue Möglichkeit, sich mit dem kommenden Update für iPhone und iPad zu beschäftigen und dieses auf Herz und Nieren zu testen.

Beta 4 ist da: iOS 17 & iPadOS 17

Deutlich über einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf iOS 17 und iPadOS 17 gegeben hat. Mittlerweile sind wir bei der Beta 4 angekommen und so langsam aber sicher nehmen die Updates immer mehr Gestalt an. Mit der Beta 1 hat Apple den Grundstein gelegt und allerhand Features implementiert. Mit der Beta 2 gab es den nächsten Schwung an Neuerungen und die Beta 3 brachte die nächsten Anpassungen.

Die Installation der Beta 2 erfolgt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dort muss allerdings eine Apple ID hinterlegt werden, die mit eurem Apple Entwicklerkonto verknüpft ist.

Apple beschreibt iOS 17 wie folgt

Apple hat iOS 17 angekündigt, ein wichtiges Release, das die Kommunikation zwischen Telefon, FaceTime und Nachrichten verbessert. Teilen mit AirDrop wird noch einfacher und die Texteingabe noch intelligenter, für schnelleres und genaueres Tippen. Außerdem gibt es in iOS 17 die neue Tagebuch App, mit der Nutzer einfach ihre Dankbarkeit für schöne Momente in Worte fassen können, und Standby, eine neue Art, Infos auf einen Blick anzuzeigen, wenn das iPhone gerade lädt.

Mittlerweile befinden wir uns im Mitteldrittel der Entwicklung von iOS 17 und iPadOS 17. Die ersten Betas liegen bereits hinter uns, allerdings liegt bis zur finalen Version auch noch reichlich Arbeit vor den Entwicklern in Cupertino.

Update 19:23 Uhr: Die Beta 4 zu macOS Sonoma, tvOS 17 und watchOS 10 ist auch da.