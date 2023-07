Die Landesbank Berlin (LBB) und Amazon.de haben das Ende ihrer Kooperation beschlossen, damit wird die Amazon.de Visa Karte eingestellt. Die ersten betroffenen Kunden wurden bereits informiert, wobei jeder Kunde einen individuellen Termin für die Schließung des Kontos erhält. Als Alternative wird über die Berliner Sparkasse eine Visa Card Extra angeboten, die jedoch schlechtere Konditionen als die Amazon.de Visa Karte bietet.

Übergangsphase beginnt: Amazon.de Visa Karte bald Geschichte

Amazon hat begonnen, seine Kreditkartenkunden über die bevorstehenden Veränderungen zu informieren. In der aktuellen Welle an E-Mails wird den ersten Kunden mitgeteilt, dass die bestehenden Amazon.de Visa Kartenkonten zum 30.09.2023 geschlossen werden. Als Alternative wird den betroffenen Kunden eine Umstellung auf die Visa Card Extra der Berliner Sparkasse angeboten.

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass bei euch ein anderer Termin gelten kann, denn die LBB informiert, dass jeder Kunde einen individuellen Termin bekommt. Es wird somit in Etappen gekündigt. So heißt es auf der zugehörigen FAQ-Seite:

„Auf Grund der großen Anzahl an Kunden, die eine Amazon.de Visa Karte nutzen, wurde entschieden schrittweise zu informieren. Dieses Vorgehen soll eine gute Erreichbarkeit des Kundenservice sicherstellen. Die Kündigungen erfolgen mit einer Vorlaufzeit von mindestens zwei Monaten. Den genauen Termin können wir Ihnen leider nicht vorab nennen. Der Versand soll im Jahr 2023 abgeschlossen sein.“

Wann wird das Amazon.de VISA Kartenkonto geschlossen?

Die Ausgabe der Visa Card Extra erfolgt im November, wird allerdings erst Ende März 2024 aktiviert. Solange können Bestandskunden die bisherige Amazon.de Visa Karte unverändert weiter einsetzen, sofern sie sich für den Umzug zur Berliner Sparkasse entschieden haben. Ansonsten gilt der in der E-Mail kommunizierte Termin. In den FAQs heißt es:

„Wenn Sie den geänderten Bedingungen zur Visa Card Extra zugestimmt haben, findet am 26.03.2024 die Übertragung Ihres Kartenkontos statt. Haben Sie den neuen Bedingungen nicht zugestimmt, so wird das Amazon.de Kartenkonto geschlossen. Diesen Termin haben wir Ihnen per E-Mail bzw. Brief mitgeteilt. Sie erhalten bei Kontoschließung keine separate Information, dass das Kartenkonto geschlossen wurde.“

Bonuspunkte einlösen, bevor sie verfallen

Ein wichtiger Punkt betrifft auch die gesammelten Punkte aus dem Amazon.de-Bonusprogramm. Eure Punkte solltet ihr bald nutzen, denn diese verfallen mit der Beendigung der Kooperation. Nicht eingelöste Punkte verfallen zum 27.03.2024, wenn ihr das Wechselangebot wahrnehmt. Sollte man das Angebot zum Wechsel nicht annehmen, so verfallen die gesammelten Punkte bereits mit der Schließung des Kartenkontos.

Apple Pay

Zumindest in Bezug auf Apple Pay gibt es gute Nachrichten. So unterstützt die Sparkasse Apples Bezahldienst. In den FAQs erfolgt hierfür die Bestätigung:

„Ja, mit der Visa Card Extra können Sie Apple Pay nutzen und Ihre neue Karte im Wallet zum Bezahlen hinterlegen.“

Konditionen der neuen Visa Card Extra

Entscheidet ihr euch für das Folgeangebot der Berliner Sparkasse, müsst ihr eure Zustimmung für das Angebot geben. Dann erhaltet ihr die geänderten Vertragsunterlagen zur Unterzeichnung zugeschickt.

Kommen wir nun zu den Konditionen der neuen Visa Card Extra:

Bonusprogramm

0,75 % Cashback auf bis zu 5.000 Euro Umsatz pro Kalenderjahr. Das Amazon.de Bonusprogramm wird nicht fortgeführt.

0,75 % Cashback auf bis zu 5.000 Euro Umsatz pro Kalenderjahr. Das Amazon.de Bonusprogramm wird nicht fortgeführt. Kartenpreis

Der Kartenpreis beträgt 19,99 Euro / Jahr und wird erstmalig im April 2024 berechnet.

Der Kartenpreis beträgt 19,99 Euro / Jahr und wird erstmalig im April 2024 berechnet. Guthaben

Falls ihr Guthaben auf eurer Amazon.de VISA Karte habt, wird dieses am 27.03.2024 auf euer Girokonto überwiesen und nicht auf die neue Visa Card Extra übertragen.

Falls ihr Guthaben auf eurer Amazon.de VISA Karte habt, wird dieses am 27.03.2024 auf euer Girokonto überwiesen und nicht auf die neue Visa Card Extra übertragen. Partnerkarten

Für die Visa Card Extra werden keine Partnerkarten angeboten

Für die Visa Card Extra werden keine Partnerkarten angeboten Teilzahlung

Das neue Kartenkonto wird ausschließlich als Teilzahlungskonto geführt: Teilzahlung bedeutet, dass nicht mehr der komplett offene Betrag abgebucht wird. Der restliche Betrag verbleibt auf der Kreditkarte und wird verzinst. Wer das nicht will, muss selbständig jeden Monat ein Guthaben auf die Kreditkarte überweisen. Bezüglich der Teilzahlung wird erklärt: