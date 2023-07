Das für den Herbst erwartete iPhone 15 wird voraussichtlich erstmals ein Hybridobjektiv aus Glas-Kunststoff mit einer größeren ƒ/1,7-Blende erhalten. Die Neuerung soll die Low-Light-Fotografie verbessern und die Gesamtleistung der Kamera steigern. Zudem sollen die iPhone 16 Modelle im nächsten Jahr einige weitere bemerkenswerte Neuerungen im Bereich der Kamera erhalten.

Ein aktuelles Gerücht von RGcloudS, einem erfolgreichen Leaker für Android-Technologien, hat einen weiteren Leak zu den kommenden iPhone 15 Modellen veröffentlicht. Demnach sollen die neuen Geräte ein Hybridobjektiv mit einer ƒ/1,7-Blende aufweisen.

Bei Kameraobjektiven für Smartphones verwenden die Hersteller manchmal eine Kombination aus Glas- und Kunststoffelementen, um die gewünschte optische Leistung zu erzielen und gleichzeitig Kosten und Gewicht zu senken. Die Anordnung dieser Elemente kann verschiedene Aspekte der Bildqualität beeinflussen, z. B. Schärfe, chromatische Aberration und Verzerrung.

Die von dem Leaker gemeldete „1G6P“-Konfiguration für die iPhone 15 Serie deutet darauf hin, dass das Objektiv ein Glaselement gefolgt von sechs Kunststoffelementen umfasst. Dabei sollen die iPhone 15 Modelle den gleichen Sony IMX-Sensor wie die iPhone 14 Pro Modelle erhalten, aber die größere Blende wird ihm helfen, bis zu 20 Prozent mehr Licht einzufangen.

Für das im Jahr 2024 geplante iPhone 16 Pro Max soll Apple die Weitwinkelkamera mit einer Acht-Komponenten-Hybridlinse verbessern, die zwei Glaselemente und sechs Kunststoffelemente kombiniert. Zusätzlich werden laut der Gerüchteküche Hybridlinsen mit fünf und sechs Elementen in den Tele- und Ultraweitwinkelkameras zum Einsatz kommen, wobei Sunny Optical Technology der Lieferant ist.

The upcoming iP15 series will be the first global phone with hybrid lens. beside chinese brands

1G6P • F1.7 aperture, means the same IMX sensor but captures 15-20% more light and better colors

leaving samsung as the most outdated camera lens

no branded, all plastics

— RGcloudS (@RGcloudS) July 18, 2023