Die Vorfreude auf das kommende iPhone 15 ist groß, und die Gerüchteküche brodelt. Besonders interessant ist die Aussage eines Leakers auf Twitter, wonach das neue Gerät erstmalig gestapelte Zellen für den Akku nutzen könnte. Damit würde das iPhone eine Technologie übernehmen, die bereits bei E-Autos und in High-End-Medizingeräten zum Einsatz kommt. Die Technologie verspricht eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer des Akkus.

Glaubt man den Gerüchten, die auf Twitter von dem Leaker RGcloudS in Umlauf gebracht wurden, steht Apple kurz davor, einen bedeutenden Fortschritt in der Akkutechnologie des iPhone zu erzielen. Die Behauptung ist, dass das kommende iPhone 15 einen neuartigen Akkutyp einsetzen wird, der gestapelte Zellen verwendet. Das Design bietet mehrere Vorteile gegenüber den traditionellen, aufgerollten Akkus.

Der offensichtlichste Vorteil ist die höhere Energiedichte, die es ermöglicht, die Zellen dichter zu packen. Dies würde die Akkukapazität erhöhen. Darüber hinaus ermöglicht das gestapelte Design eine gleichmäßigere Wärmeverteilung über den gesamten Akku, was den Alterungsprozess verlangsamt und damit die Akkulebensdauer verlängert.

In Bezug auf die Ladegeschwindigkeiten gibt es noch Unsicherheiten. Allerdings könnten Kabel-Ladegeschwindigkeiten von bis zu 40 Watt und MagSafe-Ladegeschwindigkeiten von bis zu 20 Watt möglich sein. Abschließend lässt sich sagen, dass trotz der Unsicherheit bezüglich der Quelle des Leaks, eine wachsende Zahl von Stimmen eine zunehmende Akkukapazität für die kommenden iPhones voraussieht. Apple hat in der Vergangenheit bereits wiederholt die Akkukapazität seiner iPhones erhöht, wenn auch nicht in allen Modellen im gleichen Maße. Es bleibt abzuwarten, ob das iPhone 15 tatsächlich diesen Sprung in der Akkutechnologie machen wird.

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have „rated“ 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023