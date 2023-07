Ab sofort steht „WISO Steuer“ (ehemals „WISO Steuer Tablet“) und somit die iPad-App von WISO Steuer in einer neuen Version im Apple App Store bereit. Die aktualisierte Version bietet nicht nur die üblichen Bugfixes, Leistungsverbesserungen und punktuellen Anpassungen, sondern hat ein paar spannenden Neuerrungen im Gepäck.

WISO Steuer: großes Update für die iPad-App

In den letzten Jahren haben wir euch regelmäßig auf die WISO Steuersoftware aufmerksam und die regelmäßigen Verbesserungen begleitet. Mittlerweile ist es kein Hexenwerk mehr, eigenständig seine Steuererklärung zu erledigen. Mit Steuer-Import, Steuer-Abruf, Steuer-Box, Steuer-Banking und Steuer-Versand wird ein großer Teil eurer Erklärung durch WISO Steuer automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben.

Seit Jahren bietet die Buhl Data Service GmbH auch eine iPad-App von WISO Steuer an und genau diese erhält nun ein großes Update mit spanenden Verbesserungen.

Mit Version 30.08.0.13100 ist es möglich alle Steuerjahre in einer App („alle Jahre“ heißt in diesem Zusammenhang Steuererklärung 2019 bis 2022) zu haben. Es ist somit nicht mehr nötig, für jede Steuererklärung / jedes Steuerjahr eine eigene App zu installieren. Bisher war so, dass man gegebenenfalls „WISO Steuer 2023 Tablet“ (Steuerjahr 2022) sowie „WISO Steuer 2022 Tablet“ (Steuerjahr 2021) und gegebenenfalls noch weitere !Alt-Jahre“ parallel installiert haben musste. Und dann auch jeweils zwischen den einzelnen Apps wechseln musste, wenn man etwas nachschauen wollte in einer älteren Erklärung. Dies ist mit dem neuen Update nicht mehr nötig, man hat alles in einer einzigen App.

Release-Notes

Noch stecken wir mitten im Sommer – doch die Abgabefrist rückt unaufhaltsam näher… Mit dem aktuellen Update haben wir wieder einige Verbesserungen für eure Steuererklärung 2022:

NEU: Eine App für alle Jahre! Erledige mit WISO Steuer fürs Tablet deine Steuererklärungen 2022 bis 2019

Wege zur Arbeit: Prüfung Fahrten zu erster Tätigkeitsstätte verbessert

Hilfen & Dienstleistungen im Haushalt: Prüfungen angepasst

Ermittlung Energiepreispauschale um Minijob erweitert

Steuer-Abruf: Übernahme Kinder optimiert

Musterschreiben und Rechtsquellen aktualisiert

Umrechnungskurse 05/2023 ergänzt

Post-/Bankleitzahlen aktualisiert

Darüberhinaus haben die Entwickler den Freischaltprozess umstellt. Die Freischaltung läuft nicht mehr als In-App-Kauf über Apple, sondern über den Buhl-Onlineshop, der aus der App aufgerufen wird. Das hat den Vorteil, dass die Entwickler ihren Nutzern jetzt auch das günstigere Abo anbieten können. Dies war über den AppStore nicht möglich, da Apple dort nur Abos anbietet, die in bestimmten Zeiträumen abgerechnet werden. Bei der Steuererklärung ist es jedoch so, dass das Abo zu einem Stichtag abgerechnet wird, wenn die neue Version verfügbar ist – das konnte Apple nicht abbilden.

Wer sich bei der Freischaltung für das Abo entscheidet, hat dann zudem den Vorteil, dass neue Steuerjahre in der App automatisch verfügbar und freigeschaltet sind. Im Vergleich zum bisherigen Modell entfällt also, dass man jedes Jahr neu herunterladen und freischalten muss. Auch die Datenübernahme wird noch einmal bequemer, wenn alles in einer App ist.

Nochmal zur Verdeutlichung: Die aktuelle App „WISO Steuer 2023 Tablet“, die bisher nur das Steuerjahr 2022 kannte, wurde aktualisiert Der Name ändert sich mit dem Update in „WISO Steuer“ und es sind sofort alle Steuerjahre verfügbar. Die Jahreszahl im Titel entfällt – als Zeichen dafür, dass die App jetzt universal ist. Die älteren Apps werden schrittweise aus dem Store entfernt, bis es irgendwann nur noch „WISO Steuer“ gibt. Diejenigen, die die App „WISO Steuer 2023 Tablet“ für das Steuerjahr 2022 installiert haben, müssen also nichts unternehmen, außer das App-Update zu installieren.

Wer noch ältere App-Versionen für die Steuerjahre 2021 oder früher installiert hat, kann die alten Apps bedenkenlos löschen. Die Steuerdaten selbst sind im Nutzerkonto (buhl:Konto) gespeichert und sind sofort in der neuen App verfügbar. Damit verhält sich die iPad-App dann analog zur iPhone-App „WISO Steuer“. Hier findet ihr „WISO Steuer“ für das iPad im App Store.