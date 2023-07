visionOS Beta 2 ist da. Apple hat gestern Abend nicht nur die Beta 4 zu iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 und watchOS 10 veröffentlicht, sondern auch eine neue Beta für Apple Vision Pro zur Verfügung gestellt.

Apple veröffentlicht visionOS Beta 2

Apple hat die visionOS Beta 2 veröffentlicht. Da derzeit noch kein Entwickler Zugriff auf ein Apple Vision Pro Headsets hat, sind Tests mit der „echten“ Hardware noch nicht möglich. Allerdings kann ab sofort über die neueste Xcode-Beta virtuell auf das SDK zugegriffen werden.

Apple Plan sieht vor, ausgewählten Entwicklern in den kommenden Wochen Vision Pro Headsets zur App-Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Seit kurzem akzeptiert Apple Bewerbungen für ein sogenanntes Apple Vision Entwickler-Kit. Dabei wird Apple den Entwicklern ein Vision Pro Headsets Leihweise zur Verfügung stellen, so dass sie Apps entwickeln und testen können. Zu einem späteren Zeitpunkt müssen die Headsets an Apple zurückgeschickt werden.

Apple fordert Entwickler auf, dass die App-Entwicklung in einem privaten, sicheren Arbeitsbereich erfolgen muss, auf den nur die Entwickler zugreifen können. Diese Regeln verhindern möglicherweise, dass zusätzliche Headset-Details preisgegeben werden. Apple plant, jede App zu bewerten, und Bewerber, die Apps entwickeln, die die Funktionen und Fähigkeiten von „visionOS“ nutzen, werden vorrangig berücksichtigt.

Bis Apple Vision Pro auf den Markt kommt, werden noch einige Monate vergeben. Die Markteinführung in den USA ist für Anfang 2024 geplant. Bis dahin liegt noch reichlich Arbeit vor der Entwicklergemeinde.