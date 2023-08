Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis die dritte Staffel zu „The Morning Show“ auf Apple TV+ startet. Uns haben die ersten beiden Staffeln bereits begeistert, so dass wir uns zum Staffelstart direkt in die dritte Staffel stürzen werden. Solltet ihr die Serie bis dato noch nicht verfolgt haben oder möchtet ihr euch noch einmal auf Ballhöhe bringen, um was es in den ersten beiden Staffeln ging, so steht ein neues Video auf YouTube bereit.

The Morning Show – Season 1 & 2 Recap

Apple TV+ hat das Video „The Morning Show – Season 1 & 2 Recap“ veröffentlicht, um euch kurz und schmerzlich in 3 Minuten und 7 Sekunden zu informieren, worum es in den ersten beiden Staffeln ging.

In Staffel 3 geht es ähnlich spannend weiter. In der dritten Staffel von „The Morning Show“ steht die Zukunft des Senders auf dem Spiel und Loyalitäten werden auf die Probe gestellt, als ein großer Technologiekonzern Interesse an UBA zeigt. Unerwartete Allianzen entstehen, private Wahrheiten werden zur Waffe, und jeder ist gezwungen, sich mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Redaktion.

Auch dieses Mal sind wieder Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen zu sehen. Darüberhinaus sind Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie und Julianna Margulies in Staffel 3 zu sehen? Kleiner Ausblick gefällig? Den Teaser zur dritten Staffel haben wir euch der Vollständigkeit halber ebenfalls eingebunden.