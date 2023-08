EcoFlow heute heute zwei Initiativen angekündigt, auf die wir euch kurz aufmerksam machen möchten. Die Rede ist von der EcoFlow-Herbstpromotion und dem Balkonkraftwerk-Upgrade-Programm. Beide Aktionen sind heute gestartet und sollen EcoFlow-Nutzern in der kommenden Spätsommer- und Herbstsaison ein besseres Erlebnis bei der Energienutzung im Freien und in Wohnräumen bieten.

EcoFlow Herbstaktion: Rabatt auf smarte Geräte und PowerStations

In der laufenden Woche startet der Sommer bei uns in Deutschland noch einmal so richtig durch. Die Temperaturen in ganz Europa klettern in die Höhe. Da kommt die EcoFlow-Herbstpromotion gerade rechtzeitig, um Linderung zu verschaffen. Beide Aktionsprodukte, die tragbare Kühltruhe GLACIER und die portable Klimaanlage WAVE 2, sorgen in der warmen Jahreszeit für Abkühlung und Komfort. Ab sofort und bis zum 15. Oktober könnt ihr euch auf satte Rabatte freuen: das Sparpotenzial liegt bei bis zu 300 Euro.

Darüberhinaus gibt es bereits einen kleinen Ausblick auf die nächste Aktion. Vom 15. September bis zum 15. Oktober weitet der Energiespezialist die Aktion darüber hinaus auf sein vielfältiges Angebot an tragbaren Powerstations und Solarpaneelen aus und eröffnet damit noch mehr Möglichkeiten in der Herbstsaison.

Balkonkraftwerk Upgrade Programm

An sofort und bis zum 15. Oktober läuft zudem das Balkonkraftwerk Upgrade Programm. Kunden sind eingeladen, Fotos ihrer alten Mikrowechselrichter hochzuladen, um einen 50-Euro-Gutschein für den Kauf des PowerStream-Mikrowechselrichters und der dazugehörigen Pakete zu erhalten. Wir selbst haben uns vor wenigen Wochen intensiver mit EcoFlow PowerStream beschäftigt und die Kombination mit der PowerStation Delta 2 Max getestet. Die Installation geht zugig von der Hand, so dass grüner Strom schnell und unkompliziert produziert werden kann.