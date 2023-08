Dyson hat einen neuen Luftreiniger auf den Markt gebracht, der speziell für die Reinigung von großen Räumen konzipiert ist. Der „Purifier Big+Quiet Formaldehyde“ nutzt laut Dyson die neueste Luftreinigungstechnologie und eine innovative Kegelform, um die Luft in großen Räumen hocheffizient zu reinigen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

Für Räume bis 100 Quadratmeter

Der Purifier Big+Quiet Formaldehyde ist Dysons erster Luftreiniger, der speziell für die Reinigung von Räumen bis zu 100 Quadratmeter konzipiert wurde. Der Luftreiniger wurde entwickelt, um auf eine Vielzahl von Schadstoffen zu reagieren, die in Innenräumen vorhanden sein können, wie Pollen, Tierhaare, Stickstoffdioxid (NO2), Kohlendioxid (CO2) und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus Reinigungsmitteln. Der Purifier Big+Quiet Formaldehyde verfügt über ein dreistufiges, vollständig versiegeltes Filtersystem, das in der Lage ist, all diese Substanzen aufzufangen und sicherzustellen, dass nur saubere Luft in den Raum zurückgelangt.

Die Kegel-Aerodynamik basiert auf dem Coandă-Effekt und soll eine kraftvolle und kondensierte Luftstromprojektion von mehr als zehn Metern bei minimaler Geräuschentwicklung ermöglichen. Dies ist entscheidend, um gereinigte Luft in jede Ecke des Raumes zu befördern und verbrauchte Luft zurück zum Filter zu verdrängen.

Verbesserte Filtration und Kontrolle

Das vollständig versiegelte Filtersystem besteht aus einem Partikelfilter der HEPA-Klasse H13, einem Aktivkohlefilter und einem Dyson Selective Catalytic Oxidation (SCO)-Filter. Der Partikelfilter ist 3,8-mal größer als seine Vorgänger und kann bis zu 99,95 Prozent der Schadstoffpartikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron auffangen. Der Aktivkohlefilter fängt Gase wie Benzol sowie NO2 ab und beseitigt Gerüche, während der SCO-Filter Formaldehydmoleküle in Wasser und CO2 zerlegt und sich mit Sauerstoff aus der Luft regeneriert.

Darüber hinaus ist der Luftreiniger mit integrierten Sensoren ausgestattet, die den Partikel-, Gas- und Formaldehydgehalt überwachen und es ermöglichen, die Luftqualität auf dem LCD-Bildschirm und in der MyDyson App zu überwachen sowie zu steuern. Ein von Dyson entwickelter Algorithmus hilft, die Daten sekündlich abzugleichen, die Luft zu analysieren und automatisch auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren.

Verfügbarkeit und Preis

Der Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde ist ab sofort im Dyson-Webshop, in den Dyson Stores und im Einzelhandel zu einem Preis von 999 Euro (UVP) erhältlich.