Ab sofort steht mit „Samba de Amigo: Party-To-Go“ ein weiterer Spieletitel auf Apple Arcade bereit. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des SEGA-Klassikers und ihr könnt zum Rhythmus des Beats rasseln.

„Samba de Amigo: Party-To-Go“ startet auf Apple Arcade

Das Motto lautet „Aufstehen und mitmachen“. Dieses lebhafte Rhythmus-Actionspiel, Samba de Amigo: Party-To-Go, ist eine Neuauflage von SEGAs klassischer Rhythmusspielserie aus den 2000ern, bei dem die Spieler Maracas-Rasseln im Takt schütteln müssen. Das Spiel enthält drei Songs, die es nur auf Arcade gibt – PSYs „DADDY (feat. CL)“, Lady Gagas „The Edge of Glory“ und „The Walker“ von Fitz and the Tantrums – sowie den ersten exklusiven Story-Modus der Serie, in dem die Spieler Amigo auf seinem Weg begleiten, die Musik wieder zu entdecken.

Mit über 40 Hits aus den weltweit beliebtesten Musikgenres sowie einer Vielzahl an weiteren Songs ist Samba de Amigo: Party-To-Go eine dynamische und einzigartige Abwandlung des klassischen Rhythmusspiels.

Weitere Highlights im August

Zum Monatsende werfen wir noch einen Blick zurück und weitere Highlights der vergangenen Woche. Neben verschiedenen Spiele-Neuvorstellungen haben weitere Spiele Updates und neue Spieleinhalte erhalten.

Spielefans können auch weiterhin beliebte Spiele wie Crossy Road Castle, Jetpack Joyride 2, Cooking Mama: Cuisine!auf Apple Arcade genießen, zusammen mit kürzlich veröffentlichten Titeln wie TMNT Splintered Fate, Cityscapes: Sim Builder und Hello Kitty Island Adventure, die alle in diesem Monat neue Inhalte vorgestellt haben.

Aktuell veranstaltet Crayola Gestalten und Spielen+ zusammen mit Hasbro’s My Little Pony, PJ Masks und Tonka ein spezielles „Back-to-School Style Squad“-Event, das Selbstausdruck, kreatives Selbstvertrauen und frühe pädagogische Fähigkeiten fördern soll. Das Event wird vom 4. bis 31. August exklusiv in Crayola Gestalten und Spielen+ stattfinden. Abonnenten können sich im Bereich „Kürzlich aktualisiert“ in Apple Arcade über ihre Lieblingstitel auf dem Laufenden halten.