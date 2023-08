Update: Wir möchten euch noch einmal auf die attraktive Vodafone-Aktion aufmerksam machen, bei der ihr euch Vodafone CallYa Digital 3 Monate lang gratis sichern könnt. /(Update Ende)

Wir haben spannende Neuigkeiten für euch. Vor wenigen Augenblicken hat Vodafone eine neue Aktion gestartet, bei der ihr euch den „Vodafone CallYa Digital“ 3 Monate komplett kostenlos sichern könnt. Genau genommen, sind es „nur“ 12 Wochen und somit knapp 3 Monate. Erst vor wenigen Wochen hatte Vodafone den CallYa Digital deutlich aufgewertet und das inkludiert Datenvolumen von 15GB auf 20GB pro Monat erhöht. Habt ihr Interesse? Dann ruft die Vodafone Aktionsseite auf, nutzt den Gutscheincode und sichert euch 3 Monate „Vodafeon CallYa Digital“ komplett kostenlos.

Vodafone CallYa Digital: 3 Monate komplett kostenlos erhalten

Es ist schon gefühlt eine Ewigkeit her, dass Vodafone letztmalig die Gratis-Aktion zu CallYa Digital ins Leben gerufen hatte. Nun ist es endlich wieder soweit. Bei ernsthaftem Interesse greift zu, bevor die Aktion wieder beendet ist.

Der Tarif Vodafone CallYa Digital erfreut sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit, da er ziemlich attraktiv ist. Durch die neue Promotion verbessert sich das Preis-Leistungsverhältnis noch einmal und ihr könnt den Tarif kostenlos testen. Wir blicken etwas genauer auf die Konditionen.

Beim Tarif Vodafone CallYa Digital handelt es sich um ein Prepaid-Angebot von Vodafone, allerdings wird die monatliche Gebühr per Lastschrift eingezogen. Das ewige, lästige Aufladen entfällt somit.

–> JETZT: 3 Gratis-Monate „Vodafone CallYa Digital“ sichern

Zum Preis von gerade einmal 20 Euro (pro vier Wochen) erhaltet ihr 20GB Datenvolumen (LTE Max + 5G), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Eine Vertragslaufzeit gibt es nicht, so dass ihr den Tarif jederzeit nach Ablauf eines Monats wieder kündigen könnt. Eine Bonitätsprüfung erfolgt nicht, WebIdent ist erforderlich.

Das besondere an der aktuellen Aktion ist, dass ihr den Vodafone CallYa Digital insgesamt 12 Wochen und somit nahezu 3 Monate komplett gratis testen könnt. Mit dem Gutscheincode „BONUS60“ erhaltet ihr 60 Euro Startguthaben. Dies wiederum entspricht der Grundgebühr für die genannten 12 Wochen. Schneller kann man kein Geld sparen.

Überblick Vodafone CallYa Digital

20GB Datenvolumen mit LTE Max und 5G im Vodafone-Netz

im Vodafone-Netz Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

keine Bonitätsprüfung

20 Euro pro vier Wochen

mit Gutschein erhaltet ihr 60 Euro Startguthaben

In unseren Augen handelt es sich bei diesem Angebot, um einen verdammt heißen Deal. Jeder Neukunde erhält beim Erwerb einer CallYa Digital Prepaid-Karte ein 60 Euro Startguthaben, sodass die ersten 3 Monate kostenlos sind. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu. Der Gutscheincode ist nur für kurze Zeit gültig.

