Die Einladungen sind raus. Die nächste Apple Keynote findet am 12. September 2023 statt und somit müssen wir nicht mehr lange warten, bis Apple voraussichtlich das iPhone 15 und die neuen Apple Watch Modelle zeigt. Möchtet ihr euch im Vorfeld auf das Event einstimmen, so könnt ihr nun passende Wallpaper für iPhone, iPad und Mac herunterladen.

„Vorfreu dich“-Wallpaper als Download

In knapp zwei Wochen lädt Apple zur wohl größten Keynote des Jahres ein. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto „Wonderlust“ bzw. im Deutschen „Vorfreu dich.“

Im Zuge der Einladung für eine große Produkteinführung verwendet Apple häufig Event-Grafiken, um einen Hinweis darauf zu geben, was von den neuen Produkten zu erwarten ist. So wies ein Apple-Logo am Sternenhimmel für das letztjährige Event auf die neue SOS-Satellitenfunktion des iPhone 14 hin. Das diesjährige Artwork zeigt das Apple-Logo aus Körnern eines metallischen Materials. Die Körner schweben kontinuierlich in die Ferne und erzeugen einen wirbelnden Effekt. Dabei setzt Apple primär auf die Farben Blau und Grau. Genau diese beiden Farben werden als Farboption für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erwartet. Wie die graue Farboption aussehen könnte, haben wir euch bereits anhand eines Mockups gezeigt. Die beiden Modelle sollen zudem über einen Rahmen aus Titan anstelle Edelstahl verfügen.

Das neue iPhone 15 Lineup und vermutlich auch die nächste Runde Apple Watches werden aller Voraussicht am 12. September 2023 ab 19:00 Uhr deutscher Zeit enthüllt. Apple wird die Veranstaltung im Livestream übertragen und natürlich werden wir auch wieder einen Live-Ticker anbieten, um über die Neuheiten zu informieren und mit euch durch den Abend der Keynote gehen.

Dank „Basic Apple Guy“ können wir uns mit der schicken Event-Grafik schon jetzt das iPhone, iPad und den Mac passend zum Großereignis schmücken. So hat der talentierte Designer das Event-Logo in ein Wallpaper verwandelt, das ihr euch einfach herunterladen könnt und auf dem jeweiligen Gerät in den Einstellungen als Hintergrundbild festlegen könnt.

Ihr könnt die kostenlosen Hintergrundbilder in voller Auflösung am Ende des Blog-Posts von Basic Apple Guy herunterladen.