Rund sieben Wochen bevor „The Pigeon Tunnel“ auf Apple TV+ starten wird, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer zum kommenden Dokumentarfilm veröffentlicht.

Offiziellen Trailer ist da: „The Pigeon Tunnel“

Im vergangenen Monat hatte Apple TV+ den neuen Dokumentarfilm „The Pigeon Tunnel“. Des Oscar-Preisträgers Errol Morris („The Fog of War“) und The Ink Factory („The Night Manager“) angekündigt.

„The Pigeon Tunnel“ enthüllt das geschichtsträchtige Leben und die Karriere des ehemaligen britischen Spions David Cornwell – besser bekannt als John le Carré, Autor der genreprägender Spionageromane wie „The Spy Who Came in from the Cold“, „Tinker Tailor Soldier Spy“, „The Night Manager“ und „The Constant Gardener“.

Apple TV+ schreibt

Vor dem turbulenten Hintergrund des Kalten Krieges bis in die Gegenwart umspannt der Film einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten, in dem Le Carré sein letztes und offenstes Interview gibt, unterbrochen von seltenem Archivmaterial und dramatisierten Vignetten. Basierend auf Le Carrés Bestseller-Memoiren der New York Times, „The Pigeon Tunnel: Stories from My Life“, ist der Film eine beispiellose Reise in die weniger bekannten Teile der prägenden Erfahrungen des ikonischen und historisch privaten Autors, untermalt von einer Originalmusik von Philip Glass in Zusammenarbeit mit Paul Leonard-Morgan.

Der Dokumentarfilm startet am 20. Oktober 2023 auf Apple TV+ und in ausgewählten Kinos. Vorab gibt es nun mit dem offiziellen Trailer einen ersten Einblick.