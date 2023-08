Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo (via MacRumors) sind Bilder aufgetaucht, die angeblich die neuen Hintergrundbilder des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zeigen. Die Bilder deuten darauf hin, dass die Geräte Farben aufweisen, die schon länger in der Gerüchteküche kursieren und zuletzt auch in Apples Einladung zum September-Event angeteasert wurden.

Angebliche iPhone 15 Pro Wallpaper

Nachdem wir uns vor kurzen erst ein Konzept-Rendering der iPhone 15 Verpackung angesehen haben, taucht nun ein Hinweis auf die vermeintlichen neuen Hintergrundbilder der nächsten iPhone-Generation auf.

Auch bei den Hintergrundbildern handelt es sich um ein Konzept-Rendering, das auf Apples Marketingmaterial des iPhone 14 Pro übertragen wurde. Die gezeigten Hintergrundbilder basieren auf Gerüchten über die Farbgebung der iPhone 15 Pro Modelle und einem handgezeichneten Bild, das angeblich von einem Ingenieur in einer chinesischen iPhone-Fabrik geleakt wurde.

Das bisher einzige offizielle Bild rund um das iPhone 15 bzw. der September-Keynote ist Apples Einladung zu dem Event. Mittlerweile haben sich Fans auf die Suche nach Hinweisen in der Einladung gemacht. Die Einladung zeigt ein Apple-Logo, das aus Körnern eines metallischen Materials besteht. Die Körner schweben kontinuierlich in die Ferne und erzeugen einen wirbelnden Effekt. Dabei setzt Apple primär auf die Farben Blau und Grau. Einige vermuten, dass die gezeigten Farbtöne auf die Farboptionen anspielen, in denen das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erhältlich sein werden. Es gibt auch Spekulationen, dass die matte, partikelartige Textur eine Anspielung auf die Textur des neuen Titan-Gehäuses der Geräte darstellt.

iPhone 15 Pro wallpaper pic.twitter.com/kFfx3Nul20 — William Faix (@WilliamFaix) August 29, 2023

Zumindest die Farben spiegeln sich in den veröffentlichten Hintergrundbildern wider. Ob wir hier tatsächlich eine zutreffende Vorschau auf die iPhone 15 Pro Wallpaper sehen, lässt sich jedoch erst am 12. September mit Gewissheit sagen. Dann wird Apple die iPhone 15 Generation enthüllen und die vielen Gerüchte entweder bestätigen oder auf das nächste Jahr verschieben. Dazu gehören die besagten Farben und der Titanrahmen, schmalere Bildschirmränder, der Wechsel von Lightning auf USB-C, ein Periskop-Objektiv für das iPhone 15 Pro Max und vieles mehr.