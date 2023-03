Das iPhone 15 Pro Max wird den dünnsten Bildschirmrand aller Smartphones bieten und damit den derzeitigen Rekord des Xiaomi 13 übertreffen. Das behauptet zumindest der als „Ice Universe“ bekannte Leaker, der in der Vergangenheit bereits genaue Informationen über Apples Pläne preisgegeben hat.

Auf dem Weg zu einem Full-Screen-Display unternimmt Apple allerhand Mühen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Notch gelegt, die sich mit der aktuellen Generation zur Dynamic Island gewandelt hat. Doch nicht nur die obere Aussparung will Apple minimieren, auch der Bildschirmrand stört den Traum vom vollflächigen Display in der Hand.

Nun wird erwartet, dass beide iPhone 15 Pro Modelle im Vergleich zum iPhone 14 Pro dünnere, abgerundete Ränder haben werden. Dabei könnte das größere 6,7 Zoll Modell einen Rekord aufstellen.

In einem Tweet schreibt Ice Universe, mit Bezug auf den Bildschirmrand, dass das iPhone 15 Pro Max das Xiaomi 13 Smartphone unterbieten wird. Demnach soll das iPhone 15 Pro Max eine Randbreite von nur 1,55 mm vorweisen. Das iPhone 14 Pro liegt bei 2,17 mm.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023