Ein Konzept-Rendering der iPhone 15 Pro Verpackung wurde von dem Leaker @chandlerbongzz auf X geteilt. Das Rendering basiert auf einer handgezeichneten Illustration von Weibo-Quellen und zeigt eine weiße Box mit einem Bild des iPhone 15 Pro (Max) auf der Vorderseite, mit einer „S“-Kurve auf einem ansonsten schwarzen Display. Es besteht jedoch Skepsis hinsichtlich der Treffsicherheit des Bildes, da es nicht dem Muster entspricht, das Apple in den letzten fünf Jahren beibehalten hat.

Konzept-Rendering der iPhone 15 Pro Verpackung

Seit dem iPhone XS hat Apple die Oberseiten der Pro-Verpackungen abwechselnd so gestaltet, dass sie in einem Jahr die Vorderseite und im nächsten Jahr die Rückseite des iPhone zeigen. Letztes Jahr zeigte die iPhone 14 Pro Verpackung die Vorderseite, also wäre es naheliegend, dass dieses Jahr die Rückseite des iPhone 15 Pro abgebildet wird.

Wenn das Rendering zutreffend ist, würde Apple mit einem Muster brechen, an dem das Unternehmen ein halbes Jahrzehnt lang festgehalten hat. Dass Apple von dem bekannten Muster abweicht, ist an sich nicht ausgeschlossen. So kann das Unternehmen natürlich seine Verpackungen nach Belieben ändern und muss nicht unbedingt an eine bestimmte Designlinie gebunden sein. Doch, ein weiterer Punkt, der Anlass zur Skepsis gibt, ist die Tatsache, dass man davon ausgehen kann, dass Apple die gerüchteweise dünneren Ränder der Pro-Geräte durch ein auffälligeres Bild hervorheben möchte, anstatt die Ränder des Bildschirms mit einem weitgehend schwarzen Hintergrundbild zu verdecken.

Aus diesem Grund raten wir auch bei diesem Gerücht zu einer gesunden Portion Skepsis. Ohnehin wird es nicht mehr lange dauern, bis wir mit Sicherheit wissen, welche Art von Verpackung Apple für seine iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modelle gewählt hat. Apple wird das neue Lineup auf einer Veranstaltung ankündigen, die am Dienstag, dem 12. September stattfinden wird. Wenn alles gut geht, werden die Vorbestellungen wahrscheinlich am Freitag, dem 15. September, und die Markteinführung am Freitag, dem 22. September, stattfinden.