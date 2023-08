Der Termin für die September-Keynote steht nun offiziell fest. Apple hat das „Wonderlust“-Event heute für den 12. September 2023 angekündigt. Neue iPhone- und Apple Watch Modelle scheinen gesetzt. Darüberhinaus könnte neues bzw. aktualisiertes Zubehör das Licht der Welt erblicken.

Gurman „AirPods erhalten zur September-Keynote ein USB-C Ladecase“

Kaum hat Apple die Einladungen für die September-Keynote verschickt, äußert sich Mark Gurman von Bloomberg zu Wort.

Neben neuen iPhones und Apple Watches spricht der Apple-Insider davon, dass die AirPods ein neues USB-C Ladecase erhalten werden. Aus dem Bericht gehen keine weiteren Details zu den aktualisierten AirPods hervor. Daher ist nicht klar, ob sich Gurman auf die AirPods oder AirPods Pro bezieht. Wir könnten uns gut vorstellen, dass sowohl die AirPods 3 als auch die AirPods Pro 2 ein USB-C Ladecase erhalten, nicht mehr und nicht weniger. Ob auch die AirPods 2 und AirPods Max berücksichtigt werden, ist in unseren Augen fraglich.

Die AirPods 3 gingen im Oktober 2021 in den Verkauf, die AirPods Pro 2 starteten im September 2022. Neben den AirPods fallen uns noch diverse andere Zubehörteile ein, die Apple vermutlich in nächster Zeit auf USB-C umstellen wird. Wir denken unter anderem an die Magic Mouse, das Magic Keyboard, das Magic Trackpad und mehr.