Kaum jemand zweifelt daran, dass Apple bei der iPhone 15 Familie einen USB-C Anschluss anstatt eines Lightning-Anschlusses verbauen wird. Auch wir rechnen fest damit, dass Apple bereits in diesem Jahr den Wechsel vollzieht. Nicht nur in der EU wird dieser Anschluss zukünftig bei Smartphones zur Pflicht auch Saudi Arabien möchte Apple dazu „zwingen“ auf USB-C zu setzen. Nun gibt es die nächsten Indizien darauf, dass Apple tatsächlich in diesem Jahr den Wechsel von Lightning auf USB-C vollziehen wird.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit zeigten sich USB-C Komponenten für das iPhone 15. Dies setzt sich zum Start in die neue Woche fort.

Angesichts der Tatsache, dass alle vier neuen iPhone 15 Modelle über einen USB-C Anschluss verfügen, und dass die Apple Lieferkette bereits die Produktion hochgefahren hat, verwundert es nicht, dass sich entsprechende Komponenten im Vorfeld der Apple Keynote bereits zeigen.

You can see the packaged chip on the iPhone 15 series. The model is 3LD3. Because it is a self-designed chip, the function cannot be judged by the model. Judging from the same type of plastic packaged chips in the past, it may be the setting of transmission encryption. pic.twitter.com/YSM1guM3n9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2023