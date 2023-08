Ihr habt es in den letzen Tagen vermutlich der Presse entnommen. Vergangene Woche brachen Waldbrände im US-Bundesstaat Hawaii aus. Knapp 100 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Apple CEO Tim Cook hat zugesagt, dass sich sein Unternehmen mit einer Spende an der Sofort-Hilfe vor Ort beteiligt.

Die Brände auf Hawaii, die vorwiegend auf den Inseln Maui und Hawaii wüten, sind mittlerweile in großen Teilen unter Kontrolle. Knapp 100 Menschen wurden durch die Feuer getötet, viele wurden verletzten und nach wie vor werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Es heißt, dass rund 10.000 Menschen vor den Flammen fliehen mussten. Rund 1.000 Gebäude sollen durch die Feuer zerstört worden sein.

Auf X hat Apple CEO Tim Cook eine Spende seines Unternehmens zur Sofort-Hilfe vor Ort angekündigt. Der Apple Chef schreibt

In der Vergangenheit hat Apple regelmäßig bei Naturkatastrophen für die Opfer und den Wiederaufbau gespendet. Zuletzt unter anderem für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien.

Our hearts are with the families who have lost loved ones and everyone impacted by the devastating wildfires on Maui and the island of Hawaii. We are deeply grateful to all of the first responders. Apple will be donating to immediate relief and long-term recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) August 10, 2023