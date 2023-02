Am frühen gestrigen Morgen erreichte uns die traurige Nachricht, dass die Türkei und Syrien von mehreren verheerenden Erdbeben heimgesucht wurden. Die Lage vor Ort ist Katastrophal und zahlreiche, Länder, Organisationen und Unternehmen haben bereits ihre Hilfe zugesagt. Auch Apple spendet für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien.

Ihr habt es sicherlich den Medien entnommen. Die Türkei und Syrien wurden von mehreren verheerenden Erdbeben heimgesucht. Neben mehreren sehr starken Erdbeben, gab es über 200 Nachbeben. Nach aktueller Einschätzung werden knapp 5.000 Tote und über 20.000 Verletze beklagt.

Viele Retter haben sich bereits auf den Weg in die Erdbeben-Regionen gemacht. Darüberhinaus haben viele Ländern, Organisationen und Unternehmen ihre Unterstützung zugesagt. Auch Apple CEO hat die Hilfe seines Unternehmens bereits bestätigt. Cook schreibt auf Twitter

Wir senden unsere Gedanken und unser Beileid an die Menschen in der Türkei, in Syrien und an alle, die von den verheerenden Erdbeben betroffen sind. Apple wird für Hilfs- und Wiederaufbaumnaßnahmen spenden.

Bereits in der Vergangenheit hat Apple regelmäßig bei Naturkatastrophen für die Opfer und den Wiederaufbau gespendet.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts.

