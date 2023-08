Im zweiten Quartal 2023 hat China die Vereinigten Staaten überholt und ist erstmals der größte Markt für Apples iPhone-Auslieferungen geworden. Indien ist derweil der fünftgrößte Markt, mit einer beträchtlichen Wachstumsrate. Wie die Marktanalyse von TechInsights (via BGR) weiter zeigt, ging jedoch der weltweite Versand von iPhone-Modellen im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 % zurück, was vor allem einem Rückgang in den USA geschuldet ist.

China überholt die USA

Zum ersten Mal hat China die Führung bei den iPhone-Auslieferungen gegenüber den USA übernommen. Das hat Apple im zweiten Quartal 2023 seiner konstanten Leistung in China zu verdanken und einer schwächelnden Konkurrenz, da sich der Markt allgemein im Abwärtstrend befindet.

Während die Auslieferungsmengen in China konstant bleiben, macht sich der rückläufige Smartphone-Markt in den USA auch für Apple bemerkbar, womit die USA auf Platz zwei landet. Japan hält weiterhin die dritte Position, gefolgt von Großbritannien. Indien gibt sein Debüt als fünftgrößter Markt mit einem vierteljährlichen Anstieg von über 50 % im Vergleich zum Vorjahr.

Weltweit wurden laut der Marktanalyse im zweiten Quartal 43,1 Millionen iPhone Modelle ausgeliefert, was einem Rückgang von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 16 % des weltweiten Marktanteils ausmacht. Dies stellt für Apple der bisher größte Rückgang im Jahresvergleich dar. Apple behält jedoch weiterhin seine Führung bei den internationalen Auslieferungen, da 2,75 Mal mehr iPhones als Samsung-Modelle verkauft wurden.

Der durchschnittliche Verkaufspreis des iPhone wird teurer

TechInsights prognostiziert zudem, dass der durchschnittliche Verkaufspreis der iPhone Modelle in den kommenden Quartalen steigen wird. Diese Erwartung ist auf die vermutete Preiserhöhung der iPhone 15 Pro Modelle zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass die neuen Pro Modelle mit einem Titanrahmen anstelle von Edelstahl ausgestattet sind. Die Displays sollen zudem dank einer neuen Technologie schmalere Ränder bieten, wodurch die Größe des schwarzen Randes um etwa ein Drittel reduziert wird. Der Stummschalter soll zudem mit einer anpassbaren Aktionstaste ersetzt werden.

Eine Preiserhöhung droht insbesondere beim iPhone 15 Pro Max, da hier anscheinend ein bedeutendes Update der Kamera geplant ist. So soll das iPhone 15 Pro Max mit exklusiven Funktionen wie einem Periskop-Zoomobjektiv ausgestattet sein. Das Objektiv wird schon länger in der Gerüchteküche diskutiert und verspricht einen verbesserten optischen Zoombereich von bis zu 6x im Vergleich zum bisherigen Maximum von 3x bei den aktuellen Pro Modellen.