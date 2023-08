Balkonkraftwerke und Powerstationen sind nach wie vor in aller Munde. So haben wir euch beispielsweise erst gestern aufgezeigt, wie ihr den MI60 Wechselrichter austauschen und durch den MI80 Wechselrichter bei einem Anker SOLIX Balkonkraftwerk ersetzen könnt. Zum Start in die neue Woche hat Anker eine Rabatt-Aktion aufgelegt und reduziert verschiedene Powerstationen um bis zu 36 Prozent. Auch beim Anker 625 tragbaren Solarpanel mit 100W könnt ihr derzeit bares Geld sparen. Hier liegt der Rabatt sogar bei 45 Prozent.

Anker SOLIX Powerstationen stark im Preis gesenkt

Ohne lange um den heißen Brei herumreden zu wollen, möchten wir euch direkt auf die Angebote hinweisen. So erhaltet ihr beispielsweise das Einsteigermodell Anker 521 Powerhouse (256Wh) zum Preis von nur 236 Euro anstatt 369,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 36 Prozent. Anker SOLIX F1200 (1229Wh) könnt ihr euch aktuell für nur 899 Euro anstatt 1199,99 Euro sichern. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Hier geht es zur vollständigen Übersicht.

Angebot Anker 521 Powerhouse Ladestation, tragbare Powerstation 256Wh, Kompakter Stromgenerator, 200W... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 521 Powerstation...

Angebot Anker SOLIX F1200 tragbare Powerstation, 757 Powerhouse 1229Wh, LiFePO4 Akku, 2X 230V/1500W... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 757 Powerstation...

Angebot Anker 625 Solarpanel mit Verstellbarer Halterung, Kompakte 100W Solaranlage, Kompatibel mit... ENORME EFFIZIENZ: Das Solarpanel wandelt bis zu 23% des Sonnenlichts in Sonnenenergie um und lädt...

INTELLIGENTE AUSRICHTUNG: Ausgestattet mit der proprietären Suncast-Technologie von Anker, einfach...

Angebot Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...