Netflix Gaming startete im Jahr 2021 und bietet mittlerweile den Zugriff auf über 50 Spiele an. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch auf die neue Netflix Game Controller App im App Store aufmerksam gemacht und vor wenigen Augenblicken hat Netflix die Beta-Phase für einen Cloud-Gaming-Service angekündigt. So sollen Anwender die Möglichkeit erhalten, Spiele auf mehr Geräten auszuprobieren.

Mike Verdu, Netflix Vice President of Games, bestätigt in einem Blogbeitrag, dass Netflix einen weiteren Schritt macht, um Spiele auf allen Geräten spielbar zu machen – Fernseher, Computer und Mobilgeräte.

Es heißt

Wir starten ab heute einen begrenzten Betatest für eine kleine Anzahl von Mitgliedern in Kanada und Großbritannien auf ausgewählten Fernsehern sowie in den nächsten Wochen auf PCs und Macs über Netflix.com in unterstützten Browsern ein. Zwei Spiele werden Teil dieses ersten Tests sein: Oxenfree von Night School Studio, einem Netflix Game Studio, und Molehew’s Mining Adventure, ein Arcade-Spiel zum Edelsteinabbau. Um unsere Spiele auf Fernsehern spielen zu können, führen wir einen Controller ein, den wir bereits den größten Teil des Tages in der Hand haben – unsere Smartphones. Mitglieder auf PCs und Macs können mit Tastatur und Maus auf Netflix.com spielen.

Diese begrenzte Betaversion dient dazu, unsere Game-Streaming-Technologie und unseren Controller zu testen und das Erlebnis für Mitglieder im Laufe der Zeit zu verbessern. Spiele auf Fernsehern laufen auf ausgewählten Geräten unserer anfänglichen Partner, darunter: Amazon Fire TV Streaming Media Player, Chromecast mit Google TV, LG TVs, Nvidia Shield TV, Roku-Geräte und TVs, Samsung Smart TVs und Walmart ONN. Weitere Geräte werden laufend hinzugefügt.