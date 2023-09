Vor wenigen Wochen hat Matter eine Matter-Steckdose auf den markt gebracht hat und damit sein Portfolio an Smart Home Produkten erweitert. Für kurze Zeit könnt ihr euch die Matter-Steckdose von Meross mit 29 Prozent Rabatt für nur 14,13 Euro sichern.

Matter-Steckdose von Meross vorübergehend nur 14,13 Euro

Vorübergehend könnt ihr euch die Matter-Steckdose mit Verbrauchsmessung von Meross zum reduzierten Preis sichern. Dabei handelt es sich um einen „klassischen“ Zwischenstecker, mit dem ihr verschiedene Endgeräte steuern könnt. Neben der Steuerung bietet die Matter-Steckdose auch eine Verbrauchsmessung an, so dass ihr direkt im Blick habt, wieviel Strom die Kaffeemaschine, eine Lampe, ein Ventilator oder was auch immer verbraucht.

Die Steckdose misst 5cm x 5xm x 4,6cm und wiegt dabei 96,5g. Der Zwischenstecker wird per 2,4GHz WLAN mit eurem Heimnetzwerk verbunden. 16A wird als maximal Stromstärke für verbundene Verbraucher angegeben.

Das Matter-Protokoll wird großen Technologieunternehmen, wie z.B. Apple, Google, Amazon, Samsung und vielen weiteren unterstützt, so dass sich die Steckdose über Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und Co. steuern lässt.

Die Matter-Steckdose mit Verbrauchsmessung kostet normalerweise 19,99 Euro. Für kurze Zeit werden nur 14,13 Euro fällig, so dass ihr 29 Prozent spart.