Disney+ Rabatt-Aktionen sind selten. Nun haben die Verantwortlichen allerdings eine neue Aktion aufgelegt, um Kunden vom Angebot zu überzeugen. Ihr könnt euch Disney+ 3 Monate für je 1,99 Euro pro Monat sichern.

Disney+: 3 Monate für insgesamt nur 5,97 Euro

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 20.09.2023 könnt ihr euch Disney+ zum Vorzugspreis von nur je 1,99 Euro pro Monat sichern. Das Angebot gilt nur für neue und teilnahmeberechtigte zurückkehrende Abonnenten.

Abonnenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Nach den 3 Monaten wird Disney+ so lange automatisch auf monatlicher Basis zum Premium-Preis von 11,99 Euro verlängert, bis ihr kündigst.

Unsere Meinung? Das Angebot bietet euch die Möglichkeit, kostengünstig in Disney+ hineinzuschnuppern. Sollte euch das Angebot nicht überzeugen, so kündigt ihr fristgerecht, so dass keine Kosten entstehen.

-> Hier geht es direkt zur Disney+ Aktion