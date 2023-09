Seit dem Verkaufsstart des Nothing Phone (2) hat der Hersteller bereits mehrere Updates für sein neues Android-Smartphone veröffentlicht, um neue Funktionen zu implementieren, Fehler zu beseitigen und die Leistung des Systems zu optimieren. Ab sofort steht mit Nothing OS 2.0.3 ein weiteres Update für das Nothing Phone (2) als Download bereit.

Nothing OS 2.0.3 ist da

Mit dem Nothing Phone (2) hat der Hersteller ein neues Smartphones auf den Markt gebracht, um die Oberklasse anzugreifen (Hier unser Test). Ab sofort steht ein weiteres Update für das Smartphone bereit.

In den Release-Notes heißt es

Das Kompass-Widget wurde hinzugefügt. Wische nach dem Platzieren nach unten, um detailliertere Informationen anzuzeigen.

Neue Benutzeroberfläche hinzugefügt, um anzuzeigen, wenn sich das Gerät im Pocket-Modus befindet.

Unterstützung für Zomato in Glyph Progress hinzugefügt. Navigiere zu Einstellungen -> Glyph-Schnittstelle- > Glyph-Fortschritt, um diese Integration zu aktivieren.

Hinzugefügter und verbesserter Schalter „OTG-Kompatibilität“ unter „Einstellungen“- > „Verbundene Geräte“ -> „Verbindungseinstellungen“.

Die Aufnahmeauflösung des Screen Recorders wurde erhöht.

Die Animationsgeschwindigkeit des Popup-Fensters der Tastatur nach dem Öffnen des App-Drawers wurde angepasst.

Verbessertes haptisches Feedback.

Verbesserte NFC-Stabilität.

Verbesserte Stabilität der Bluetooth-Verbindung in verschiedenen Szenarien.

Kleinere UI-Anpassungen.

Kleinere Fehlerbehebungen.

Die Updategröße beträgt 99,39 MB. Um das Update zu installieren ruft ihr „Einstellungen“ -> „System“ -> „Systemaktualisierung“ auf eurem Gerät auf.