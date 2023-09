Vor wenigen Tagen wurde Marokko von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht. Die Lage vor Ort ist Katastrophal. Zahlreiche, Länder, Organisationen und Unternehmen haben bereits ihre Hilfe zugesagt. Nun hat auch Apple CEO die Hilfe seines Unternehmens zugesagt.

Ihr habt es sicherlich den Medien vernommen. Marokko wurde von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht. Die Zahl der Opfer ist in den letzten Tagen auch über 2.000 angestiegen. Darüberhinaus hinaus wurden vielen Menschen verletzt oder werden noch vermisst. Das Beben der Stärke 6,8 bis 6,9 auf der Richterskala hat zudem zahlreiche Häuser und Gebäude zerstört.

Auf X hat Apple CEO Tim Cook eine Spende seines Unternehmens zur Sofort-Hilfe vor Ort angekündigt. Der Apple Chef schreibt

Our hearts go out to all of those in Morocco impacted by the terrible earthquake. We’re thinking about you, and Apple will be making a donation to relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) September 10, 2023