Es war schon beeindrucken, welch großen Fokus Apple im Rahmen seiner September-Keynote auf das Thema „Umwelt“ gelegt hat. Zu jedem einzelnen, neuen Produkt wurde betont, welche Verbesserungen man in diesem Bereich erzielen könnte. Darüberhinaus betonte Apple seine ersten CO2-neutralen Produkte sowie die Erweiterung der Verpflichtungen für saubere Energie bei Zulieferern.

Apple hat im Rahmen der „Vorfreu dich.“-Keynote weitere Fortschritte bei der Dekarbonisierung seiner globalen Lieferkette bekannt gegeben. Mehr als 300 Hersteller haben sich verpflichtet, bis 2030 für Ihre Produktion für Apple 100 Prozent saubere Energie zu verwenden. Neue Zusagen von mehr als 50 Zulieferern in den USA, in Europa und Asien haben das jüngste Wachstum des Apple Supplier Clean Energy Programms vorangetrieben, dessen Zulieferer mittlerweile über 90 Prozent des Produktionsaufwands von Apple repräsentieren. Dieser Meilenstein bringt Apple seinem ehrgeizigen Ziel näher, bis 2030 beim Fußabdruck aller Produkte CO₂-neutral zu sein.

„Rekordtemperaturen und verheerende Stürme weltweit machen deutlich, dass wir alle eine dringende Verantwortung haben, Emissionen zu reduzieren und uns vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu schützen“, sagt Sarah Chandler, Vice President of Environment and Supply Chain Innovation bei Apple. „Bei Apple sind wir stolz darauf, dass so viele unserer Zulieferer Maßnahmen ergreifen, um Fortschritte auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Zukunft zu erzielen.“