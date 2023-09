Apple hat die neuen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max und mit ihnen auch den neuen A17 Pro Chip angekündigt. Dieser verleiht den neuen Pro-Modellen neue Flügel.

Apple beischreibet den A17 wie folgt

Mit der Power des A17 Pro, dem ersten 3 Nanometer Chip der Branche, bieten das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max Pro Performance und Möglichkeiten. Der A17 Pro setzt die Führungsrolle von Apple bei Smartphone Chips fort und bringt Verbesserungen für den gesamten Chip, darunter die umfassendste GPU Überarbeitung in der Geschichte von Apple. Die neue CPU ist dank Verbesserungen in der Mikroarchitektur und im Design bis zu 10-mal schneller. Und die Neural Engine ist jetzt bis zu 2-mal schneller und ermöglicht Features wie Autokorrektur und Eigene Stimme in iOS 17.

Die GPU der Pro Klasse ist bis zu 20 Prozent schneller und sorgt für völlig neue Erlebnisse. Sie hat ein neues 6-Core Design für höhere Spitzen­leistung und Energieeffizienz. Durch Hardware beschleunigtes Raytracing – das 4-mal schneller ist als softwarebasiertes Raytracing – bietet das iPhone 15 Pro eine flüssigere Grafik sowie noch immersivere AR Anwendungen und Gaming-Erlebnisse. Mit iPhone 15 Pro können Nutzer:innen authentisches Gaming mit Konsolentiteln erleben, die es noch nie auf einem Smartphone gegeben hat, darunter Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding und Assassin’s Creed Mirage.