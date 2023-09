Apple macht zwar keine spezifischen Angaben zu den Akkukapazitäten seiner iPhones, doch MySmartPrice hat die passenden Informationen für das iPhone 15 Lineup in einer chinesischen Behördendatenbank aufgespürt. Dabei zeigt sich, dass die Werte im Vergleich zur iPhone 14 Generation leicht gestiegen sind.

iPhone 15 Akkukapazitäten

Laut Apple gibt es keine Verbesserung der Akkulaufzeit für die neuen iPhone 15 Modelle im Vergleich zu ihren direkten Vorgängern. Dies steht im Gegensatz zu einer Vielzahl von Gerüchten. So hieß es noch vor der offiziellen Präsentation in der Gerüchteküche, dass die Effizienzsteigerung des A17-Chips bei den Pro-Modellen zu einer Verbesserung der Akkulaufzeit führen würde.

Apple gibt die Akkulaufzeit der einzelnen iPhone 15 Modelle wie folgt an:

iPhone 15: 20 Stunden

iPhone 15 Plus: 26 Stunden

iPhone 15 Pro: 23 Stunden

iPhone 15 Pro Max: 29 Stunden

Auch wenn sich die Werte bezüglich der Laufzeit nicht verändert haben, so hat die Kapazität der Energiespender in den neuen Modellen leicht zugenommen, wie ein Blick in die Datenbank zeigt:

iPhone 15: 3.349 mAh

iPhone 15 Plus: 4.383 mAh

iPhone 15 Pro: 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

Dieselbe chinesische Datenbank hatte bereits die Akkukapazitäten für alle vier iPhone 14 Modelle vor der Markteinführung dieser Geräte im letzten Jahr genau preisgegeben. Somit stehen die Chancen gut, dass die aktuellen Angaben auch dieses Mal zutreffend sind. Zum Vergleich hier die Werte der iPhone 14 Generation:

iPhone 14: 3.279 mAh

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Es gibt immer einen Kompromiss zwischen Leistung und Akkulaufzeit. Der 3nm-Prozess, der im A17-Chip der beiden Pro-Modelle zum Einsatz kommt, ist zwar stromsparender als der A16, aber Apple spricht auch von einer Leistungssteigerung von 10 %. Aus Apples Angaben zur Akkulaufzeit geht hervor, dass sich die beiden Faktoren ausgleichen.

Alle vier iPhone 15 Modelle wurden von Apple Anfang der Woche angekündigt und können ab sofort vorbestellt werden. Die Geräte werden ab dem 22. September ausgeliefert.