Am vergangenen Dienstag hat Apple die neue iPhone 15 Familie angekündigt. Seitdem lassen sich iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max bei den Mobilfunkanbietern sowie über den Apple Online Store vorbestellen. Nun bereitet Apple den Versand der Geräte vor.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Apple bereitet Versand vor

iPhone 15 und iPhone 15 lassen sich zwar seit wenigen Tagen vorbestellen, den offiziellen Verkaufsstart feiern die Geräte allerdings erst kommenden Freitag (22. September 2023). Kunden, die ihre iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max direkt zum Verkaufsstart bestellt haben, können sich berechtigte Hoffnungen machen, dass sie ihre Geräte direkt zum Verkaufsstart geliefert bekommen. Mittlerweile sind die Lieferzeiten bereits – je nach Modell – auf mehrere Wochen angestiegen.

Zum Verkaufsstart verschickt Apple seine Geräte für gewöhnlich direkt aus China. Kunden erhalten eine Information, dass der Hersteller den Versand vorbereitet. So auch im konkreten Fall beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro. In den sozialen Netzwerken tummeln sich hierzu bereits zahlreiche Bestätigungen. Als nächstes werden die Geräte tatsächlich verschickt. Gleichzeitig erhalten diese auch eine Paketnummer. Das eigentliche Tracking funktioniert dann meist, wenn die Geräte das Land erreichen, für das sie bestimmt sind. Zumindest haben wir das in den letzten Jahren so wahrgenommen. Von daher sollte man sich keine Sorgen machen, wenn erst kurz vor der Auslieferung das Tracking funktioniert.