Während wir es in letzter Zeit gewohnt waren, dass die Preise für einen Akkutausch eher steigen, als niedriger werden, gibt es nun zumindest für das iPhone 14 (Pro) und die Apple Watch Ultra gute Neuigkeiten. So könnt ihr beim iPhone 14 und iPhone 14 Pro 10 Euro und bei der Apple Watch Ultra sowie Ultra 2 sogar 20 Euro sparen. Bei anderen Apple Watch Modellen steigt der Preis hingegen an.

Akkutausch beim iPhone 14 (Pro) und Apple Watch Ultra wird günstiger

Viele Apple-Nutzer entscheiden sich dafür, ihre Geräte über mehrere Jahre hinweg zu nutzen. Dies ist vor allem Apples langlebiger Updatepolitik zu verdanken, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Geräte lange auf dem neusten Stand zu halten. Im Laufe der Zeit und damit verbundenen Ladezyklen verliert der Energiespender der Geräte jedoch an Leistungsfähigkeit, was einen Akkutausch früher oder später unumgänglich macht.

Für diejenigen, die ein iPhone 14 oder iPhone 14 Pro besitzen, gibt es gute Nachrichten: Apple hat die Kosten für einen Akkutausch von 119 Euro auf 109 Euro reduziert. Einen Preisnachlass gibt es auch für die Apple Watch Ultra. Die Kosten für einen Akkutausch wurden von 129 Euro auf 109 Euro gesenkt, ein Preis, der auch für die zweite Generation der Smartwatch, die ab dem 22. September erhältlich ist, gilt.

Preisanstiege bei anderen Apple Watch Modellen

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es für Besitzer der Apple Watch Series 4 und neueren Modellen. Für diese Geräte hat Apple den Preis für den Akkutausch auf 109 Euro erhöht, ein Anstieg von 10 Euro.

Wenn Kunden sich entscheiden, ihre Geräte für den Akkutausch einzuschicken, fallen zusätzliche Versandgebühren an. Dies kann vermieden werden, indem das Gerät direkt in einem Apple Store abgegeben wird. Die aktuellen Preise für jedes Modell zeigt Apple auf seinem Service-Portal über den „Kostenvoranschlag“-Dialog für das iPhone, iPad, die Apple Watch und das MacBook.