Das iPhone 15 Pro bringt grafisch aufwendige Spiele aufs Smartphone – zum Beispiel Assassin’s Creed Mirage, das Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village und Death Stranding. Dabei sollen noch viele weitere Hochkaräter folgen, wie ein Interview von IGN mit Apple-Führungskräften zeigt.

Erweiterte Gaming-Fähigkeiten für das iPhone 15 Pro

Jeremy Sandmel, Apples Senior Director of GPU Software, und Tim Millet, Apples VP of Platform Architecture, gingen in dem Interview auf die Gaming-Fähigkeiten des iPhone 15 Pro ein. Sie hoben insbesondere den A17 Pro Chip hervor. Der Chip verfügt über eine neue GPU, die unter anderem ein hardwarebeschleunigtes Raytracing bietet. Dabei ist die GPU so leistungsfähig, dass große Konsolen-Spiele wie Assassin’s Creed Mirage oder Resident Evil Village auf dem iPhone nativ berechnet werden können.

Auf die Frage nach der Kompatibilität solcher aufwendigen Spiele, antwortet Millet, dass die Entwickler mit Apple zusammenarbeiten, um aktuelle und zukünftige Spiele für Apple-Geräte umzusetzen. Sandmel merkt bei der Gelegenheit an, dass die Vereinheitlichung der Architektur der verschiedenen Apple-Geräte diesen Übergang erleichtert. Damit werden wir in Zukunft auch mehr Spiele für den Mac sehen. Er erklärt:

„… eines der Dinge, die das grundlegend ermöglicht haben, ist diese Vereinheitlichung der Architektur von Apple Silicon und iPhone Silicon und iPad Silicon. Sie sehen also, dass man in der Lage ist, genau das zu tun, was Sie gerade vorgeschlagen haben, nämlich ein Spiel auf iPhone und Mac zu bringen, das das gleiche Spiel ist. Es ist das gleiche Rendering, es ist die gleiche Rendering-Qualität und es ist das gleiche Spiel, das man auf einem Gaming-PC und einer Konsole hat. Wir sehen uns also diese vielen Generationen von SoC-Architekturen für das Smartphone, das iPad und jetzt auch für die Silicon-Macs von Apple an. Und wir sehen das als Teil einer großen, einheitlichen Plattform, insbesondere einer Grafik- und Spieleplattform.“

DisplayPort-Unterstützung

Die iPhone 15 Serie verfügt nun über eine DisplayPort-Unterstützung, dank des neuen USB-C-Ports. Die Integration ermöglicht es den Geräten, Videos mit bis zu 4K/60Hz direkt an einen DisplayPort-fähigen externen Monitor oder Fernseher zu übertragen. Dies ist mit einem kompatiblen USB-C-zu-DisplayPort-Kabel möglich. Ältere iPhones mit dem Lightning-Anschluss hatten Einschränkungen und unterstützten nur eine Übertragung von bis zu 1080p.

In Bezug auf das Spielen von Titeln wie Resident Evil 4 auf einem externen Display mit den DisplayPort-Fähigkeiten des iPhone 15 Pro erläuterte Sandmel den Unterschied zwischen Display- und Spiel-Auflösungen. Er erwähnte das Potenzial von Technologien wie dem MetalFX Upscaling, um zwischen den beiden Auflösungen zu unterscheiden. Folglich kann das iPhone mit 4K-Displays verbunden werden und die interne niedrigere Ausgabe auf die native Auflösung des Displays hochrechnen, womit mehr Performance für die Grafikeffekte und Framerate zur Verfügung steht. Wie gut das funktionieren kann, zeigen derzeit NVidia und AMD mit ihren Grafikkarten. Sandmel führt aus:

„Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es eine Display-Auflösung und eine Spiel-Auflösung, und dann die Frameraten und das Rendering des Spiels. Mit Technologien wie dem Upscaling von MetalFX können wir diese beiden Dinge gewissermaßen trennen. Das Spiel kann mit wirklich hohen Frameraten laufen, wirklich gute Ergebnisse erzielen und dann die Auflösung des Displays hochskalieren, egal ob es sich um das iPhone-Display oder um ein externes Display handelt. Ja, das iPhone kann sich mit diesen 4K-Displays verbinden und sie extern ansteuern, um alles zu tun, was man auf dem Smartphone macht, einschließlich Spiele auf diesen anderen Displays. Die Auflösung und die Bildrate hängen stark davon ab, was das Spiel gerade macht.“

An dieser Stelle sei angemerkt, dass das iPhone noch keinen Modus für ein erweitertes Display bietet, aber es ist möglich, ein iPhone über eine Kabelverbindung und AirPlay auf einen externen Bildschirm zu spiegeln.