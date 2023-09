Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die dritte Staffel zu „Slow Horses“ am 01. Dezember 2023 starten wird. Vorab gibt es nun eine ersten Einblick in die Fortsetzung der Thriller-Serie.

Apple TV+: „Slow Horse – Staffel 3“ startet am 01. Dezember 2023

Die ersten beiden Staffeln von „Slow Horse“ haben uns gut gefallen, von daher haben wir uns den Starttermin für die dritte Staffel bereits rot im Kalender markiert.

Apple TV+ hat einen ersten Einblick in die kommende dritte Staffel des Spionagedramas „Slow Horses“ mit Oscar-Preisträger Gary Oldman in der Hauptrolle gegeben. Als Adaption von „Real Tigers“, dem dritten Roman der mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten Mick Herron-Spionageserie „Slough House“, wird die sechsteilige dritte Staffel von „Slow Horses“ am Freitag, dem 1. Dezember, mit den ersten beiden weltweit Premiere haben Folgen. Anschließend folgen immer freitags bis zum 29. Dezember neue Episoden.

„Slow Horses“ ist ein Spionagedrama mit schwarzem Humor, in dem es um ein dysfunktionales Team britischer Geheimdienstagenten geht, die in einer „Mülldeponie“ des MI5 dienen, die lieblos als „Slow Horses“ bezeichnet wird. In der dritten Staffel droht eine romantische Liaison in Istanbul, ein verborgenes MI5-Geheimnis in London ans Licht zu bringen. Als Jackson Lamb und sein Team von Außenseitern in den Kampf hineingezogen werden, geraten sie in eine Verschwörung, die nicht nur die Zukunft des Slough House, sondern auch die Zukunft des MI5 selbst bedroht.

Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber misanthropischen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer Fehler am Ende ihrer Karriere in Slough House landen, da sie häufig im Rauch und in den Spiegeln der Spionagewelt herumspielen. Neben Oldman sind in der dritten Staffel „zu Slow Horse“ die Oscar-Nominierte Kristin Scott Thomas, der BAFTA Scotland Award-Gewinner Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und der Academy Award Nominierte Jonathan Pryce zu sehen.