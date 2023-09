Apple TV+ rührt die Werbetrommel für eine weitere Original-Serie. Dieses Mal dreht es sich um „The Changeling“. In dem neuen Clip, der ab sofort auf YouTube zur Verfügung steht, geht es einen kleinen Einblick in die Geheimnisse der Serie.

„The Changeling – Apollo and Emma’s Apartment: Hidden Easter Eggs“

Anfang dieses Monats startet „The Changeling“ auf Apple TV+. Die ersten vier Folgen der Serie stehen bereit, am morgigen Freitag startet Folge 5 „Das Werk dieser Frau“. Die unheilvollen Worte der mysteriösen Wäscherin hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Apollo steht plötzlich seinem wahren Feind gegenüber.

Basierend auf dem gefeierten gleichnamigen Bestseller von Victor LaValle ist „The Changeling“ ein Märchen für Erwachsene. Eine Horrorgeschichte, eine Elternschaftsfabel und eine gefährliche Odyssee durch ein New York City, von dem man nicht wusste, dass es existiert.

Das eingebundene Video die Geheimnisse der Mauern. Der Autor von „The Changeling“ Victor LaValle und Showrunner Kelly Marcel entführen euch in die Wohnung von Apollo und Emma. Falls euch der Clip noch nicht ausreicht, um euch einen Einblick in die Serie zu verschaffen, so findet ihr hier den offiziellen Trailer.