Roborock hat vor Kurzem eine große Rabatt-Aktion gestartet, die nur noch bis zum morgigen 22. September 2023 läuft. Die uns zur Verfügung gestellten Gutscheincodes reichen wir gerne an euch weiter. Ihr erhaltet die Saugroboter Roborock S8, Roborock S7 MAX Ultra und Roborock Dyad Pro zu verdammt attraktiven Preisen. Darüberhinaus könnt ihr euch Gratisgeschenke im Wert von bis zu 138 Euro sichern.

Roborock S7 MAX Ultra: einer der meistverkauften Allround-Saugroboter

Der Roborock S7 MAX Ultra ist einer der meistverkauften Allround-Saugroboter. Auch diesen könnt ihr euch mit dem Gutscheincode GKB23SS25 zum Sonderpreis von nur 924 Euro sichern. Ebenfalls mit an Bord sind 52 kostenlose Zubehörteile im Wert von 138 Euro. Dabei handelt es sich um Dies sind 4 Hauptbürsten, 12 Seitenbürsten, 12 Wischtücher, 12 Filter und 12 Staubbeutel. Berücksichtigt man das inkludiert Zubehör so werden für den Roborock S7 MAX Ultra effektiv nur 786 Euro fällig.

Der Roborock S7 Max Ultra ist in der Lage, eure Böden zu reinigen und sich anschließend in der Basisstation selbst zu reinigen. Dies macht ihn zu einem flexiblen Alltagshelfer in den eigenen vier Wänden. Die hohe Saugleistung von 5500 Pa saugt problemlos Haare, Krümel, kleine Steine oder weitere Verschmutzungen von eurem Teppichen auf. Durch die Hochgeschwindigkeitsvibration des Wischtuchs werden hartnäckige Flecken schnell entfernt.

Bei der Rückkehr zur Basisstation wird der Staubbehälter automatisch geleert, der verschmutzte Mopp wird gereinigt und anschließend mit Heißluft getrocknet, um Gerüche zu vermeiden. Alles, was ihr tun müsst, ist, regelmäßig frisches Wasser hinzuzufügen, das Schmutzwasser zu entleeren und den Staubbeutel auszutauschen. Alles andere erfolgt vollautomatisch.

Der Roborock S7 Max Ultra Staubsaugerroboter scannt und erstellt eine detaillierte Karte mit dem präzisen PreciSense LiDAR Navigationssystem,um die beste Reinigungsroute zu finden.Die Ultra-Multifloor-Map-Einstellung identifiziert automatisch die verschiedenen Etagen der Wohnung und unterstützt die Reinigung von bis zu vier Etagen. Natürlich könnt ihr auch hier auf Reinigungsrouten, No-Go-Zonen etc. setzen. Darüberhinaus könnt ihr auch mit Alexa interagieren, um dem Roborock S7 Max Ultra Aufträge zu erteilen.

-> Hier geht es direkt zur Rabatt-Aktion des Roborock S7 Max Ultra

Roborock S8: Roborocks Flaggschiff-Saugroboter

Im Aktionszeitraum erhaltet ihr mit dem Gutscheincode GKB23SS25 den Roborock S8 Saugroboter zum reduzierten Preis von 524 Euro und zusätzlich erhaltet 52 Zubehörteile im Wert von 130 Euro kostenlos dazu. Hierbei handelte es sich um 12 Seitenbürsten, 12 Filter, 24 x Wischtücher und 4 abnehmbare Hauptbürsten. Berücksichtigt man den Wert des Zubehörs, so zahlt ihr für den S8 effektiv nur 394 Euro.

Der S8 ist Roborocks Flaggschiff unter den Saugrobtern. Er verfügt über eine Saugleistung von 6.000 Pa und zwei schwebende gummierte Hauptbürsten, die Staub gründlich vom Bodens oder Teppichs aufsaugen. Die Gummibürsten sind so konzipiert, dass sich die Anzahl der verhedderten Haare verringert.

Beim Wischvorgang setzt der Hersteller auf ein neuartiges VibraRise Wischsystem, dass eure Böden nicht Hundert, sondern mehrere Tausend Mal pro Minute wischt. 3.000 Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck entfernt das VibraRise Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30 Prieznt effizienter als herkömmliche Roboter-Wischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermopps.

Mit strukturiertem 3D-Licht und Infrarot-Bilderfassungstechnologie unterstützt das Reactive 3D-Hindernisumgehungssystem den Saugroboter bei der fehlerfreien Reinigung: Dadurch erkennt er potenzielle Hindernissen am Boden und umfährt diese elegant – sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen. So bleibt alles an seinem Ort und die Reinigung ist zu jeder Tageszeit optimal. Sobald der Ultraschallsensor einen Teppich erkennt, hebt sich der Mopp um 5 mm an und verhindert so wirksam, dass der Teppich nass wird.

Der S8 erstellt eine Karte eures Wohnraums, so dass ihr diese für eine individuelle Reinigung innerhalb der App nutzen könnt. So könnt ihr beispielslweise Reinigungsrouten nutzen, Sperrzonen einrichten oder den Saugroboter in eine bestimmte Zone schicken. Der S8 verfügt über einen 5200-mAh-Akku und kann mit einer einzigen Ladung bis zu180 Minuten lang betrieben werden. Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt natürlich vom tatsächlichen Schmutz und den Gegebenheiten vor Ort ab.

-> Hier geht es direkt zur Rabatt-Aktion des Roborock S8

Roborock Dyad Pro: einer der beliebtesten Nass- und Trockensauger

Zum guten Schluss blicken wir noch auf den Roborock Dyad Pro. Hierbei handelte es sich um einen Nass- / Trockesauger, den ihr mit dem Gutscheincode GKB23SS25 zum Preis von 324 Euro erhaltet. On-Top gibt es 10 Zubehörteile im Wert von 133 Euro. Dabei handelt es sich um 2 lange Bürsten, 4 kurze Bürsten und 4 Filter. Berücksichtigt man den Wert des Zubehörs, so werden für den Roborock Dyad Pro effektiv nur 191 Euro fällig.

Der Roborock Dyad Pro beseitigt nicht nur trockenen, sondern auch nassen Schmutz im Handumdrehen. Egal, ob ihr Milch verschüttet habt, ein Ei zu Boden gefallen ist, Blumenerde auf dem Fliesen liegt oder ein Hund oder eine Katze ihr Futter ein wenig in der Wohnung verteilt habt, der Roborock Dyad Pro steht euch mit seiner Saugleistung von 17.000Pa zur Seite. Das Gerät ist mit insgesamt drei Walzbürsten ausgestattet, die bis zu 1mm an die Wand heranreichen.

Darüberhinaus passt das Gerät die Saugleistung und die Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an, um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen. Nach der Reinigung kann sich der Dyad Pro in der die Basis selbst reinigen und schließlich die Walzenbürsten mithilfe von Heißluft trocknen. Ihr müsst lediglich den Schmutzwassertank leeren.

Der Dyad Pro lässt sich einfach mit der Roborock-App verbinden und so bequem benutzen. Ihr braucht das Selbstreinigungs- und Trockensystem RevoBrush? Möchtest den Reinigungsmodus wechseln? Diese Optionen (und noch viele mehr) sind nur einen Fingertipp entfernt.

Der Frischwassertank des Roborock Dyad Pro fasst 900ml, der Schmutzwassertank 770ml. Der Hersteller gibt eine Akkulaufzeit von 43 Minuten an.

-> Hier geht es direkt zur Rabatt-Aktion des Roborock Dyad Pro