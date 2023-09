Wirklich überraschend war es nicht, dass Apple den neuen iPhone 15 Modellen einen USB-C Anschluss verpasst hat. In den Monaten vor der Wonderlust-Keynote gab es in der Gerüchteküche kaum Zweifel, dass Apple den Umstieg von Lightning auf USB-C vollzieht. Ganz freiwillig kam der Umstieg vermutlich nicht. Vielmehr kommt Apple einer EU-Richtlinie nach, die ab Ende 2024 greift. Unterm Strich muss man allerdings sagen, dass der Wechsel allerhand Vorteile mit sich bringt. Unter anderem können andere Geräte mit dem iPhone 15 aufgeladen werden, so auch ein anderes iPhone.

Vor Kurzem hatten wir euch bereits ausführlicher über den neuen USB-C Anschluss der neuen iPhone 15 Modelle aufgeklärt. Im Rahmen der Keynote bestätigte Apple, dass Anwender ihre AirPods oder die Apple Watch direkt über den USB‑C Anschluss von ihrem iPhone laden können. Allerdings bringt der USB-C Anschluss noch allerhand weitere Vorteile mit. Hier sind beispielsweise höhere Datengeschwindigkeiten bei den Pro-Modellen, Video Mirroring und Videoausgabe mit bis zu 4K HDR für native DisplayPort Ausgabe über USB‑C oder USB‑C Digital AV Adapter sowie die direkte Aufnahme von ProRes-Videos auf ein externes Speichergerät, bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde zu nennen.

Über die iPhone 15 Modelle können kleinere Geräte, die USB Power Delivery mit bis zu 4,5W unterstützen, aufgeladen werden. YouTuber Marques Brownlee zeigt in dem eingebundenen Video, wie sich das Ganze in Kombination mit einem anderen iPhone oder Android-Smartphone verhält.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15’s new USB port? Well wonder no more

Full iPhone 15/15 Pro Unboxing and first looks is now live: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 19, 2023